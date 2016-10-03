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Геннадий Орлов: "Разве не было матчей, когда рефери подсуживал "Спартаку"?"

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Комментатор матча 9-го тура премьер-лиги "Зенит""Спартак" Геннадий Орлов выразил мнение в интервью "СЭ", что москвичам надо работать над своей игрой, а не обвинять арбитра. Красно-белые потерпели поражение в Санкт-Петербурге со счетом 2:4.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Спартак" - 4:2. Не замеченный судьей фол Доменико КРИШИТО (справа) на Квинси ПРОМЕСЕ - самый неоднозначный эпизод матча.Как убивали "Спартак"-3

– Сейчас обсуждают не саму игру, а судейство арбитра Иванова. Справедливо? - вопрос Орлову.

– Претензий к судье теоретически может быть очень много. Но надо посмотреть на действия спартаковцев во время матча. Почему игроки гостей не использовали свои шансы впереди и в то же время допустили грубейшие ошибки в обороне? Чего теперь пенять на погоду, газон, арбитра? Разве не было матчей, когда рефери подсуживал красно-белым? Это все человеческий фактор.

- Не предвзятость?

– Я убежден, что Иванов это сделал непроизвольно. Никто никого у нас не подкупает. Я в этом уверен. Да, наши арбитры, пожалуй, не так квалифицированы по сравнению с европейскими. Но, ребята, посмотрите, какие ошибки порой допускают рефери в чемпионатах Италии, Англии, Германии. Это составляющая часть футбольного матча. Что поделать? (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Орлова – утром в "СЭ"

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