Гендиректор "Амкара" о трансферных окнах: "Россия - не Англия, у нас свои футбольные особенности"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин считает, что в России существуют свои особенности в футболе, поэтому не стоит ориентироваться на Англию в части изменения трансферных окон. Ранее сообщалось, что владельцы 20 клубов английской премьер-лиги собираются принять революционное решение: изменить сроки трансферных периодов в сезоне-2018/19.

- Может, и нам стоит присмотреться к такой инициативе, - сказал Резвухин. - С другой стороны, мы ведь не Англия. У нас есть свои особенности, да и футбол в целом другой. Будет смысл это обсуждать только тогда, когда англичане официально примут положение о трансферах. (Павел ГУРЕВИЧ)

В Англии революция. Трансферное окно закроют перед стартом сезона