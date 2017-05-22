Галицкий поблагодарил Калешина и Вандерсона за годы в "Краснодаре"

"Краснодар" попрощался с защитником Виталием Калешиным и нападающим Вандерсоном, у которых закончились сроки контрактов, сообщает официальный сайт "быков". Владелец клуба Сергей Галицкий лично поблагодарил футболистов за годы их выступления в составе черно-зеленых, отметил их вклад в достижения команды и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.
"Горожане" тепло попрощались с Вандерсоном и Калешиным#ФККраснодар #Вандерсон #Калешинhttps://t.co/mWA2JHaltx pic.twitter.com/DqZnr8rhyz– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 22 May 2017
alex-ls
правильно Шалимов щас наберет новых девок и вылетит с ними в ПерДив
10:26