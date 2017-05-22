Галицкий поблагодарил Калешина и Вандерсона за годы в "Краснодаре"

"Краснодар" попрощался с защитником Виталием Калешиным и нападающим Вандерсоном, у которых закончились сроки контрактов, сообщает официальный сайт "быков". Владелец клуба Сергей Галицкий лично поблагодарил футболистов за годы их выступления в составе черно-зеленых, отметил их вклад в достижения команды и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.