Галицкий поблагодарил Калешина и Вандерсона за годы в "Краснодаре". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
09:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Галицкий поблагодарил Калешина и Вандерсона за годы в "Краснодаре"

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"Краснодар" попрощался с защитником Виталием Калешиным и нападающим Вандерсоном, у которых закончились сроки контрактов, сообщает официальный сайт "быков". Владелец клуба Сергей Галицкий лично поблагодарил футболистов за годы их выступления в составе черно-зеленых, отметил их вклад в достижения команды и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alex-ls

правильно Шалимов щас наберет новых девок и вылетит с ними в ПерДив

10:26