"Фламенго" выкупит Витинью у ЦСКА?

"Фламенго" заинтересован в подписании контракта с нападающим ЦСКА Витинью, который на правах аренды выступает за "Интернасионал", утверждает Globoesporte. Руководство красно-черных провело переговоры с отцом и агентом форварда.

Ранее сообщалось, что армейцы не рассматривают возможность новой аренды 23-летнего бразильца. Напомним, Витинью является игроком красно-синих с 2013 года. Его соглашение с ЦСКА рассчитано до 2020 года.

ЦСКА пока не рассматривает новую аренду Витинью