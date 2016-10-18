09:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Фламенго" выкупит Витинью у ЦСКА?

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"Фламенго" заинтересован в подписании контракта с нападающим ЦСКА Витинью, который на правах аренды выступает за "Интернасионал", утверждает Globoesporte. Руководство красно-черных провело переговоры с отцом и агентом форварда.

Ранее сообщалось, что армейцы не рассматривают возможность новой аренды 23-летнего бразильца. Напомним, Витинью является игроком красно-синих с 2013 года. Его соглашение с ЦСКА рассчитано до 2020 года.

ЦСКА пока не рассматривает новую аренду Витинью

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КОММЕНТАРИИ (4)
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kafk

Блудный Свин Кому он нужен? Видел его года три назад... постоянно выражение лица как при базедовой болезни... максимум - середняк ничем лучше Чалова или Жемалетдинова, не говоря уж о Панченко... -------------------------- видел промеса 3 года назад ничем не лучше Кротова)

10:37

Блудный Свин

Кому он нужен? Видел его года три назад... постоянно выражение лица как при базедовой болезни... максимум - середняк ничем лучше Чалова или Жемалетдинова, не говоря уж о Панченко...

10:24

pussykitty

Верно верно, Ленорыч. Отдавай в аренды молодых, бери из аренды дедов Ласинов. Вот хоть кто-нибудь верит, что Ласине Траоре 26 лет?! У него же рожа старого афроамериканца из Орлеанского гетто. На шее прыщи и морщины, как у 40-летнего мужика, лысина на макушке, что странно для юноши африканца его возраста, мешки под глазами, редкие брови. Для его возраста - ни скорости, ни прыжка. Морфологические тесты сейчас для всех африканцев младше 20 обязательны. Уже сколько так ловили - поменяют паспорта на 3-5 лет моложе сделают и дороже продают. А за счет возраста умнее "одногодок" получаются, только к 25 сдуваются. Сколько уже примеров было "подающих надежды" афров. До 25 побегает, потом то травмы, то со скамейки оторваться не может

10:14

yamsan

20 лямов и пусть выкупают... токо у них денег нет, вообще. Пошли просить семью Вити клянчить чтоб сами просили ЦСКА его отпустить.

09:57

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ