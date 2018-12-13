16:48 | Футбол — РПЛ

Федор Чалов: "ЦСКА настроен стать чемпионом РПЛ"

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов​ прокомментировал шансы своей команды выиграть чемпионат России после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" (3:0), сообщает официальный сайт армейцев.

ЦСКА занимает третье место в чемпионате России с 30 очками. "Зенит" лидирует в РПЛ с 34 баллами.

– Готовимся к сборам в Кампоаморе (Испания). Безусловно, это станет хорошим подспорьем для команды в дальнейшем. Не первый год ЦСКА готовится там к весенней части. Борьба за чемпионство? Четыре очка от первого места, ЦСКА всегда готовится к лучшим результатам. Настрой один – стать чемпионами. Кому подарил футболку после игры с "Реалом"? Очень близким знакомым. Увидел их плакат на трибуне и потом подошел к ним.

В текущем сезоне 20-летний российский форвард сыграл в 24 матчах, забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи

Реал – ЦСКА

 

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/fedor-chalov-pobeda-poluchilas-istoricheskoy/

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