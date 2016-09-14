Евгений Гинер: "Бюджет ЦСКА стабилен и не превышает 75 - 78 миллионов"

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью ТАСС подчеркнул, что клуб рассчитывает на прибыль в 20 миллионов долларов в год от нового стадиона. По его словам, бюджет армейцев является стабильным.

- Сколько ЦСКА планирует зарабатывать на стадионе?

- Мы считали, что должны зарабатывать порядка 20 миллионов долларов в год. Я говорю именно о стадионе, а не об офисах, гостинице. Во всем мире клубы зарабатывают только на скай-боксах. Зоны VIP, фан-секторов и все остальное идут на расход - это не такие дорогие билеты. А скай-боксы остаются уже в плюсе. Как только мы сдадим все скай-боксы и стадион будет так же заполняться, то выйдет приблизительно такая сумма.

- Можно ли сказать, что из-за строительства стадиона ЦСКА живет в режиме экономии?

- Тратить деньги просто так неправильно. Это нельзя назвать режимом экономии. Мы тратим столько, сколько необходимо. И не более того. Это футбол, а не швыряние деньгами.

- Каков бюджет ЦСКА на сегодня?

- Бюджет стабилен. Больше 75 – 78 миллионов долларов он обычно не бывает. Он стабилен, и это те деньги, которые мы зарабатываем и можем потратить.