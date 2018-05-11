18:21 | Футбол — РФПЛ

"Это все из-за жены". Гранквист объяснил, почему он уходит из "Краснодара"

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Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист на встрече с болельщиками рассказал об ожиданиях от предстоящего чемпионата мира

- Как я буду отмечать уход из клуба? На поле после игры, потому что на следующее утро нужно лететь в Швецию, - улыбнулся Гранквист. - Самый запоминающийся матч? Против "Реал Сосьедад", когда мы впервые попали в групповой этап Лиги Европы

- Как считаете, до какой стадии пройдет сборная Швеции на чемпионате мира?

- Я надеюсь, что мы выйдем из группы и попадем на сборную Бразилии.

- Вы хотели бы продолжить карьеру в "Краснодаре"?

- Это все из-за жены. 5 лет в Краснодаре - это достаточно много, по Швеции скучаем. (Екатерина ПОТАПОВА)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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alar

Понимаю... Моему знакомому предлагали ехать работать в Бангладеш по контракту, так жена отказалась ехать в такую дыру и друг поэтому отказался ;-)))

19:22

alex-ls

жена виновата бросит ее там и поедет к любовнице в Швецию

18:48

zapravduya

Викингша подмяла мужа. Денег-то уже есть на всю жизнь. Прагматичная женщина. Уважаю её решение :)

18:36

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