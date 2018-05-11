"Это все из-за жены". Гранквист объяснил, почему он уходит из "Краснодара"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист на встрече с болельщиками рассказал об ожиданиях от предстоящего чемпионата мира.

- Как я буду отмечать уход из клуба? На поле после игры, потому что на следующее утро нужно лететь в Швецию, - улыбнулся Гранквист. - Самый запоминающийся матч? Против "Реал Сосьедад", когда мы впервые попали в групповой этап Лиги Европы.

- Как считаете, до какой стадии пройдет сборная Швеции на чемпионате мира?

- Я надеюсь, что мы выйдем из группы и попадем на сборную Бразилии.

- Вы хотели бы продолжить карьеру в "Краснодаре"?

- Это все из-за жены. 5 лет в Краснодаре - это достаточно много, по Швеции скучаем. (Екатерина ПОТАПОВА)