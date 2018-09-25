Завтра, 26 сентября, "Спартак" сыграет в Новороссийске с местным "Черноморцем" в 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.

Сегодня, 25 сентября, защитник красно-белых Андрей Ещенко пошел в баню. Игрок, отстраненный от основного состава красно-белых, не полетел с командой в Новороссийск.

Ещенко пошел в баню pic.twitter.com/cdEtBboI4H – Никита Камышев (@SkifFc) 25 сентября 2018 г.

Ранее главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что Ещенко в ближайшее время не вернется в команду.

"Черноморец" – "Спартак": Олимп-Кубок России по футболу, 1/16 финала, 26 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало в 18.30 (мск)