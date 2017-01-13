Эрнани: "Зенит" оказался настойчивее "Фиорентины" и "Монако"

Полузащитник "Зенита" Эрнани в интервь "СЭ" отметил, что перед переходом в питерскую команду имел предложения от "Фиорентины" и "Монако". По словам бразильца, он выбрал российский клуб, потому что тот был настойчивее других.

– Как вы узнали об интересе сине-бело-голубых и какой стала ваша первая реакция?

– Когда впервые об этом заговорил мой агент, то был очень впечатлен и загорелся идеей перехода. Хорошо, что переговоры прошли достаточно гладко. По-моему, между "Атлетику Паранаэнсе" и "Зенитом" тоже никаких проблем не возникло.

– Прежний клуб отпустил вас спокойно?

– Первый контакт с представителями "Зенита" случился еще полгода назад. В итоге работа по трансферу проведена очень хорошо. То, что я здесь, это подтверждает. Но удивляться тут особо нечему. Растить игроков и продавать в сильные команды – философия "Атлетику Паранаэнсе", за счет этого он живет. У него очень хорошая школа – именно в нее стараются вкладывать большие средства.

– А как болельщики восприняли ваш отъезд в Россию?

– От некоторых довелось услышать не самые приятные слова. Но большинство меня поддержало, пожелало удачи. Это было приятно. Теперь хочется завоевать любовь питерской торсиды.

– Различные источники утверждают, что, помимо "Зенита", вами интересовались "Фиорентина", "Интер" и "Монако".

– Про миланский клуб ничего не слышал, а вот у "Фиорентины" и "Монако" интерес имелся. Но "Зенит" оказался настойчивее. И, судя по результату, действительно хотел видеть меня в своем составе. (Сергей ЦИММЕРМАН)