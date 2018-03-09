Дзюба вошел в десятку лучших бомбардиров в истории чемпионата России

Артем Дзюба, открыв счет в матче против "Амкара", забил 88-й гол в чемпионатах России и вышел на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Форвард, перебравшийся зимой в "Арсенал", обогнал по числу точных ударов Егора Титова и вплотную приблизился к занимающему девятое место Валерию Есипову.

Лидерство по-прежнему удерживает Олег Веретенников, отличившийся 143 голами. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры чемпионатов России