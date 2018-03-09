Дзюба вошел в десятку лучших бомбардиров в истории чемпионата России

Артем Дзюба, открыв счет в матче против "Амкара", забил 88-й гол в чемпионатах России и вышел на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Форвард, перебравшийся зимой в "Арсенал", обогнал по числу точных ударов Егора Титова и вплотную приблизился к занимающему девятое место Валерию Есипову.
Лидерство по-прежнему удерживает Олег Веретенников, отличившийся 143 голами. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие бомбардиры чемпионатов России
|
Игрок
|
Клубы
|
Сезоны
|
Игры
|
Голы
|
Ср.
|
Олег ВЕРЕТЕННИКОВ
|
Ротор, Сокол
|
1992-1999, 2001-2002
|
274
|
143
|
0,52
|
Александр КЕРЖАКОВ
|
Зенит, Динамо
|
2001-2006, 2008-2017
|
340
|
139
|
0,41
|
Дмитрий КИРИЧЕНКО
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
1998-2013
|
377
|
129
|
0,34
|
Дмитрий ЛОСЬКОВ
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
1992-1993, 1995-2012, 2016/17
|
453
|
120
|
0,26
|
Роман ПАВЛЮЧЕНКО
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
2000-2008, 2011-2017
|
309
|
104
|
0,34
|
Сергей СЕМАК
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
1993-2004, 2006-2013
|
456
|
102
|
0,22
|
Андрей ТИХОНОВ
|
Спартак, Кр.Советов, Химки
|
1992-2004, 2007-2008, 2011/12
|
346
|
98
|
0,28
|
Игорь СЕМШОВ
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов
|
1996-2014
|
433
|
98
|
0,23
|
Валерий ЕСИПОВ
|
Ротор, Сатурн
|
1992-2007
|
390
|
89
|
0,23
|
Артем ДЗЮБА
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
2007-н.в.
|
272
|
88
|
0,32
k_xenon
Этот клоун только с левых пенальти забивать может! Симулянт конченный!
16:41
klaus-reyneke
н-да, слёзы... сколько там за такой же период у какого-нибудь даже не Месси или Роналду, а просто добротного европейского напа уровня чуть выше среднего?..
16:31
Эдуард61
Скудна Россия бомбардирами.
15:15
crazysun78
чуть за сотню голов за 10-15 лет напряженной работы... мда-ужжж...
15:13
shpasic
молодец, выбил болтливого Егорушку из десятки))
14:46