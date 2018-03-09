14:26 | Футбол — РФПЛ

Дзюба вошел в десятку лучших бомбардиров в истории чемпионата России

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Артем Дзюба, открыв счет в матче против "Амкара", забил 88-й гол в чемпионатах России и вышел на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Форвард, перебравшийся зимой в "Арсенал", обогнал по числу точных ударов Егора Титова и вплотную приблизился к занимающему девятое место Валерию Есипову.

Лидерство по-прежнему удерживает Олег Веретенников, отличившийся 143 голами. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры чемпионатов России

Игрок

Клубы

Сезоны

Игры

Голы

Ср.

Олег ВЕРЕТЕННИКОВ

Ротор, Сокол

1992-1999, 2001-2002

274

143

0,52

Александр КЕРЖАКОВ

Зенит, Динамо

2001-2006, 2008-2017

340

139

0,41

Дмитрий КИРИЧЕНКО

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

1998-2013

377

129

0,34

Дмитрий ЛОСЬКОВ

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

1992-1993, 1995-2012, 2016/17

453

120

0,26

Роман ПАВЛЮЧЕНКО

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

2000-2008, 2011-2017

309

104

0,34

Сергей СЕМАК

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

1993-2004, 2006-2013

456

102

0,22

Андрей ТИХОНОВ

Спартак, Кр.Советов, Химки

1992-2004, 2007-2008, 2011/12

346

98

0,28

Игорь СЕМШОВ

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов

1996-2014

433

98

0,23

Валерий ЕСИПОВ

Ротор, Сатурн

1992-2007

390

89

0,23

Артем ДЗЮБА

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

2007-н.в.

272

88

0,32
Амкар - Арсенал Т

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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k_xenon

Этот клоун только с левых пенальти забивать может! Симулянт конченный!

16:41

klaus-reyneke

н-да, слёзы... сколько там за такой же период у какого-нибудь даже не Месси или Роналду, а просто добротного европейского напа уровня чуть выше среднего?..

16:31

Эдуард61

Скудна Россия бомбардирами.

15:15

crazysun78

чуть за сотню голов за 10-15 лет напряженной работы... мда-ужжж...

15:13

shpasic

молодец, выбил болтливого Егорушку из десятки))

14:46

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