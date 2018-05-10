Дмитрий Парфенов: "Давно говорил, что для "Тосно" все решится в последнем туре"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в интервью "СЭ" отметил, что команду ждет тяжелая борьба за право сыграть в стыковых матчах. В последнем туре команда встретится с "Уфой", а "Анжи", у которого столько же очков, сыграет с ЦСКА.

– Как расцениваете свои шансы выжить, учитывая, что ваш главный конкурент "Анжи" тоже отправится на выезд, но к ЦСКА?

– У нас серьезный соперник, который хочет попасть в Лигу Европы. И не стоит смотреть, с кем играют махачкалинцы, они станут бороться до последнего, я знаю эту команду. Давно говорил своим футболистам, что все решится в последнем туре. Футбольный Бог дал нам возможность спастись в заключительном матче чемпионата, нужно ею воспользоваться. Так что все зависит от нас.

– А есть ли дополнительная мотивация в том, чтобы обыграть именно "Уфу", которая, не исключено, займет место "Тосно" в Лиге Европы?

– Так не рассуждаем, у нас задача попасть в стыки. А к башкирскому клубу нет никаких вопросов – раз так сложилась ситуация, почему бы ей не воспользоваться? (Вячеслав КОРОТКИН)

Интервью Дмитрия Парфенова - скоро на sport-express.ru