ЦСКА выиграл в Хабаровске. В минус 16

ЦСКА в гостевом матче 17-го тура чемпионата России победил "СКА-Хабаровск" (4:2). Во время встречи в Хабаровске было примерно минус 16.

В начале матча на гол Дениса Дедечко ответил Алан Дзагоев. После перерыва дубль оформил полузащитник Понтус Вернблум, который с первых минут играл в нападении армейцев. В составе хозяев отличился Мирослав Маркович. Уже в добавленное время после эффектной комбинации окончательный счет установил Витинью.

В первом тайме травму получил защитник москвичей Алексей Березуцкий, вместо которого вышел Георгий Миланов. Сам Миланов тоже не смог доиграть матч из-за повреждения, его в концовке заменил Константин Кучаев.

Команда Виктора Гончаренко обошла "Краснодара" и с 29 очками поднялась на третье место в турнирной таблице.

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17-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - ЦСКА - 2:4 (1:1)

Голы: Дедечко, 5 (1:0). Дзагоев, 12 (1:1). Вернблум, 74 (1:2). Маркович, 82 (2:2). Вернблум, 83 (2:3). Витинью, 90+3 (2:4).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Гришко, Димидко, Савичев (Федотов, 46), Карасев, Дедечко, Никифоров, Казанков (Барбаро, 46), Наваловский, Маркович.

ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, Васин, А.Березуцкий (Миланов, 24. Кучаев, 85), Гордюшенко (Набабкин, 62), Натхо, Дзагоев, Головин, Щенников, Вернблум, Витинью.

Предупреждения: Никифоров, 51. Дзагоев, 56. Димидко, 61. Головин, 77.

Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов), Лунев (Новосибирск), Воронцов (Ярославль).

18 ноября. Хабаровск. Стадион "им. Ленина". 5569 зрителей.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - ЦСКА