ЦСКА выиграл в Хабаровске. В минус 16

ЦСКА в гостевом матче 17-го тура чемпионата России победил "СКА-Хабаровск" (4:2). Во время встречи в Хабаровске было примерно минус 16.
В начале матча на гол Дениса Дедечко ответил Алан Дзагоев. После перерыва дубль оформил полузащитник Понтус Вернблум, который с первых минут играл в нападении армейцев. В составе хозяев отличился Мирослав Маркович. Уже в добавленное время после эффектной комбинации окончательный счет установил Витинью.
В первом тайме травму получил защитник москвичей Алексей Березуцкий, вместо которого вышел Георгий Миланов. Сам Миланов тоже не смог доиграть матч из-за повреждения, его в концовке заменил Константин Кучаев.
Команда Виктора Гончаренко обошла "Краснодара" и с 29 очками поднялась на третье место в турнирной таблице.
Чемпионат России
Премьер-лига
17-й тур
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - ЦСКА - 2:4 (1:1)
Голы: Дедечко, 5 (1:0). Дзагоев, 12 (1:1). Вернблум, 74 (1:2). Маркович, 82 (2:2). Вернблум, 83 (2:3). Витинью, 90+3 (2:4).
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Гришко, Димидко, Савичев (Федотов, 46), Карасев, Дедечко, Никифоров, Казанков (Барбаро, 46), Наваловский, Маркович.
ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, Васин, А.Березуцкий (Миланов, 24. Кучаев, 85), Гордюшенко (Набабкин, 62), Натхо, Дзагоев, Головин, Щенников, Вернблум, Витинью.
Предупреждения: Никифоров, 51. Дзагоев, 56. Димидко, 61. Головин, 77.
Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов), Лунев (Новосибирск), Воронцов (Ярославль).
18 ноября. Хабаровск. Стадион "им. Ленина". 5569 зрителей.
Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - ЦСКА
Дополнительная информация
- Алан Дзагоев
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- СКА-Хабаровск
- Понтус Вернблум
- Георгий Миланов
- Константин Кучаев
- Денис Дедечко
annenkov.ilya
Chibisov////Уважаемый,у абсолютно любого игрока или тренера срыв может быть или что нибудь нибудь в этом роде,когда игрок эмоциям волю даёт. Но из ваших комментариев следует что вы элементарный,старый "ЦСКАфоб" ,который умудряется в примеры вседозволенности Армейцев игру с Торпедовцами приводить(команда ныне пфл),а также Акинфеева упрекает,которого Сёмин недавно больше всех хвалил и благодарил от души что не дал той потасовке(в эпизоде с Вернблум-Миранчук)разгореться....
15:07
Ю.Ю.
Так-то мастерство центральных было не просто повыше, а несравнимо лучше. Должны были решать всё гораздо раньше. А так заценил жалобы Вернблума свистуну, когда ему в 1-м тайме прилетело локтем)))
15:05
Бу-га-га!
Деградируешь, Митюня.))) Скоро, как форумные оналитеги, двумя фразами игру ЦСКА комментить будешь. При победе: - "ГВК!", а при потере очков:- "У Гинера деньги кончились")))
14:58
Dolphin75
Бен Ричардс Чего обсуждать? Все, что требовалось от ЦСКА - слетать в Хабаровск и провести два тайма в холодильнике. Результат был заранее ясен, потому что только в «поединках» с этой командой обычно создающий за игру 2,5 голевых момента (и то главным образом со «стандартов») ЦСКА забивает без проблем сколько нужно для ненатруженной победы. Очень надеюсь, что СКА не хватит отданных очков, чтобы навсегда покинуть РПФЛ. 14:29 ___________ Начал хорошо, А потом зачем-то ещё 4 строчки букв настрочил. И закончил личными пожеланиями, на которые тут всем насрать.
14:55
Бу-га-га!
Митюня опять со ставкой облажался. То ли дело Чмока - сходил после игры в контору, и в шоколаде.
14:55
serzheo
Бу-га-га!____ А я Кержа не оправдываю, хотя убрать опорную ногу физически невозможно, а вот не прагать вперед ногами можно.
14:51
Бу-га-га!
Серёга уже и не знает, что выдумать.))
14:50
Бу-га-га!
serzheo___ Как Кержаков уступил Диканю?
14:49
Человек 555
serzheo marksan____ Вратарь идет на мяч в падении, а Вернблум врезается в него вперед ногами... Никто так не делает, есть негласное правило уступать вратарю в подобных стычках, Черчесов только вчера об этом рассказывал, после травмы Лунева. Но Вернблуму это мало интересно, он предпочитает нанести вратарю травму, что сегодня и произошло.------------ очки купи где ноги были. Завидуй тихо в туалете девочка
14:48
marksan
Chibisov____ Кстати! Насчёт слюней... Именно такие как Вы и брызжут слюной в адрес бойцов (аватар очень кстати)! Покажите мне хоть одного нормального русского, который боец! Цверквелия? Джикия? Типично русские! Дзюба? Который прибежал и сзади ударил Блума? Это Ваш герой? Не лезьти, пожалуйста. на чужие форумы! Тут люди жёсткие!
14:45
DedSovetskoyArmiy
ЦСКА с победой! Молодцы! Вернблум - лучший.
14:44
SSergey
Кто бы сомневался, самый предсказуемый результат!
14:40
serzheo
marksan____ Вратарь идет на мяч в падении, а Вернблум врезается в него вперед ногами... Никто так не делает, есть негласное правило уступать вратарю в подобных стычках, Черчесов только вчера об этом рассказывал, после травмы Лунева. Но Вернблуму это мало интересно, он предпочитает нанести вратарю травму, что сегодня и произошло.
14:39
Chibisov
marksan а как насчёт вечных наскоков на судей и воплей шведа им в лицо?Я например не заметил,что бы в ЛЧ швед так себя вёл,а вот у нас почему то в каждом матче не стесняясь слюнями брызжет любому судье,а вся команда коней табуном прессуют судей не стесняясь в выражениях.Знают,что ничего не будет,ситуация когда акинфеев ударил в лицо торпедовца вроде и за это НИЧЕГО не получил как раз показывает их ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ.
14:36
Kanidzha
Кланяюсь обеим командам в ножки!Мужики одним словом!!! Вот бы Хабаровску такой стадион как у бомжей! Цска с победой,заслуженая,тяжелая но победа!!!!
14:36
Rastan
Rastan ... Подозреваю, что ,затухшая было, "антипонтувская", явно организованная "кампания",вспыхнет сновой силой( предполагаю почему)... 14:10-------------------------------------ЦСКА с победой! Борьба продолжается.
14:35
AlexCS4
Отличный матч на промерзшем поле. Обе команды - молодцы, отличный футбол показали. Хабаровск последнего места не заслуживает, удачи ему. Посмотрим, что через полтора часа покажут виртуозы кожаного мяча (с обеих сторон) в Краснодаре. Сдается мне, там будет скучно и скандал.
14:34
Dymanomashina
Главный матч у армейцев на той неделе: Бенфика дома называется! Вернблум, слабо хет-трик???...Гончаренко, конечно, молодец. В безысходной, казалось бы, ситуации с нападающими, сделал очень неординарный ход..
14:32
Тень Мастера
marksan Тень Мастера___ Я уже давно привык, что на форуме все специалисты! Я рад и не рад, что мы перед Бенфикой потеряли Лёшу! хотя и приобрели 3 очка! 14:18--------------Главное полузащита сохранилась. А Лёшу есть кем заменить. Там ещё Серёжа есть и Набабкин.
14:31
AlexCS4
Такое впечатление, что ЦСКА отымел Спартак: столько жалостливых и возмущенных взвизгов от "пострадавших".
14:30
Dimario
Молодцы! главное никого не потерять перед Бенфикой тепрь
14:30
Бен Ричардс
Чего обсуждать? Все, что требовалось от ЦСКА - слетать в Хабаровск и провести два тайма в холодильнике. Результат был заранее ясен, потому что только в «поединках» с этой командой обычно создающий за игру 2,5 голевых момента (и то главным образом со «стандартов») ЦСКА забивает без проблем сколько нужно для ненатруженной победы. Очень надеюсь, что СКА не хватит отданных очков, чтобы навсегда покинуть РПФЛ.
14:29
Тень Мастера
NF Тень Мастера ----------------- На постоянной основе, в течение всего сезона за рубежом... 14:16-------------Это теория. А практику мы не увидим. А кто знает? Может он и Золотую бутсу выиграл бы?)) То что швед боец, это признают все. Недаром его не удаляют. Он импонирует всем. Да жёсткий. но не жестокий. Он профи до мозга костей. Все бы наши такие были, были бы в десятке рейтинге. И из групп уж точно выходили бы. ( сборная имею ввиду)
14:27
marksan
serzheo____ Это у Вас видения! Я уже неоднократно писал про удар Блума провокатору Лёши Миранчуку! Может Вы и слепые! Окулист определит! При проходе по краю Мранчук лихо дал по личику Фернандесу и побежал дальше! А Блум, как старый, ударил провокатора! Я его никогда не оправдываю, но Вашу вонь, не воспринимаю! Каждый видит со своей позиции! А я, прежде чем писать, всё пропускаю через себя! Это называется - анализ! А аналитикой я занимаюсь всю жизнь! 50 лет! И всегда переживал за Питер! Моя мама с Греческого проспекта! Так что ничего кроме цыфирь!
14:27
Бу-га-га!
Истерика Смоллета забавляет.)))
14:26
Очень плохой мальчик
Chibisov, не трожь лошадей,пусть воняют.
14:26
Бу-га-га!
Chibisov___ Не лопни, Смоллет.)))
14:25
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Бу-га-га! ////А все-таки рахит на Рахитике сказался. Его бы хоть перед выходом на поле подкормили, да барсучьим жиром намазали, а то страшно за него было.
14:25
Бу-га-га!
Гаттузо Крут!!!!!!#!___ У Чмоки требухи полно. Не первый год ставками балуется.
14:23
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Что же теперь будет с черной жемчужиной- Аароном?
14:23