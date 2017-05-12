ЦСКА разгромил "Арсенал"

ЦСКА на своем поле в матче 28-го тура чемпионата России разгромил "Арсенал". Дубль оформил Федор Чалов. На счету 19-летнего нападающего также заработанный пенальти, с которого Бибрас Натхо открыл счет. Чалов не смог доиграть встречу до конца и был заменен на 67-й минуте из-за повреждения.

Таким образом, в борьбе за второе место ЦСКА (56) на 4 очка опережает "Зенит" (52), которому завтра предстоит гостевая игра этого тура против "Крыльев Советов" (начало – в 16:00). "СЭ" проведет трансляцию матча "Крылья Советов" – "Зенит".

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

ЦСКА – "Арсенал" (Тула) – 3:0 (2:0)

Голы: Натхо, 32 - с пенальти (1:0). Чалов, 41 (2:0). Чалов, 53 (3:0).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум (Кучаев, 87), Натхо, Головин (Тошич, 77), Щенников, Витинью, Чалов (Жамалетдинов, 67).

"Арсенал": Габулов (Левашов, 46), Комбаров, Сунзу, Беляев, Вергара, Александров (Хагуш, 86), Бурчану, Горбатенко, Максимов, Власов (Шевченко, 63), Расич.

Предупреждения: Сунзу, 29. Комбаров, 89. Кучаев, 90+2.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха), Гаврилин (Владимир), Богданов (Верея).

12 мая. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА – "Арсенал"