21:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА разгромил "Арсенал"

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Арсенал" - 3:0. Дубль Федора ЧАЛОВА (второй справа) помог армейцам одержать крупную победу. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Арсенал" - 3:0. Дубль Федора ЧАЛОВА (второй справа) помог армейцам одержать крупную победу. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
0
0
0
0
11

ЦСКА на своем поле в матче 28-го тура чемпионата России разгромил "Арсенал". Дубль оформил Федор Чалов. На счету 19-летнего нападающего также заработанный пенальти, с которого Бибрас Натхо открыл счет. Чалов не смог доиграть встречу до конца и был заменен на 67-й минуте из-за повреждения.

Таким образом, в борьбе за второе место ЦСКА (56) на 4 очка опережает "Зенит" (52), которому завтра предстоит гостевая игра этого тура против "Крыльев Советов" (начало – в 16:00). "СЭ" проведет трансляцию матча "Крылья Советов" – "Зенит".

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

ЦСКА – "Арсенал" (Тула) – 3:0 (2:0)

Голы: Натхо, 32 - с пенальти (1:0). Чалов, 41 (2:0). Чалов, 53 (3:0).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум (Кучаев, 87), Натхо, Головин (Тошич, 77), Щенников, Витинью, Чалов (Жамалетдинов, 67).

"Арсенал": Габулов (Левашов, 46), Комбаров, Сунзу, Беляев, Вергара, Александров (Хагуш, 86), Бурчану, Горбатенко, Максимов, Власов (Шевченко, 63), Расич.

Предупреждения: Сунзу, 29. Комбаров, 89. Кучаев, 90+2.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха), Гаврилин (Владимир), Богданов (Верея).

12 мая. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА – "Арсенал"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/​

0
0
0
0
11
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

vernon s

Беспокоит отсутствие скорости у Головина.

21:52

Thomas_Boy_

Иисус любит нас. Мы победим.

21:46

вояка

После третьего мяча показалось что армейцы теперь по полю будут ездить на инвалидных колясках ....... однако они шли на ворота тулы до конца ... и не просто шли, а пытались уже в штрафной перепасами закатить мяч уж совсем в пустые ворота. Словом, до конца матча неустанно устраивали зрелище; не стали сушить игру .... и за это им спасибо.

21:43

sergant89

Успехи Чалова радуют. Но летом обязательно нужен забивной форвард. Армейцам надо усиливаться, чтобы вернуть себе Чемпионство. Из тех кто играет в России нам бы подошли Новосельцев, сидящий на лавке в Питере, Ерохин из Ростова, Лестьен из Рубина, Марков из Тосно.

21:39

sergant89

Наши молодцы взяли 3 очка. Думаю что в оставшихся 2 матчах для выхода в ЛЧ достаточно будет еще 4 очков. Вперед ЦСКА!!

21:34

Совхоз "20 лет без побед"

Или случайно, или ГВК. Ещё не определился.

21:32

30 лет за ЦСКА!

Всех коней с победой!!! Хотя бы серебро должно быть нашим! Вперёд, армейцы!!!

21:29

resifi

Всех армейцев с победой!!!! Федора Чалова с дублем!! Игоря Акинфеева с 261-м сухим матчем в карьере!!!! Команду с 17-м сухим матчем в сезоне – клубный рекорд!!!

21:28

Slim Taller

Арсенал выглядел слабо.Игра армейцев понравилась прежде всего тем,что при потере мяча сразу бросались в прессинг.Ну и молодёжь потихоньку выходит.

21:28

marksan

Рад за мальчишку! Два разных гола!

21:27

foreverCSKAforever

С победой, красно-синие!!!

21:26