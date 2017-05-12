ЦСКА разгромил "Арсенал"

ЦСКА на своем поле в матче 28-го тура чемпионата России разгромил "Арсенал". Дубль оформил Федор Чалов. На счету 19-летнего нападающего также заработанный пенальти, с которого Бибрас Натхо открыл счет. Чалов не смог доиграть встречу до конца и был заменен на 67-й минуте из-за повреждения.
Таким образом, в борьбе за второе место ЦСКА (56) на 4 очка опережает "Зенит" (52), которому завтра предстоит гостевая игра этого тура против "Крыльев Советов" (начало – в 16:00). "СЭ" проведет трансляцию матча "Крылья Советов" – "Зенит".
Чемпионат России
Премьер-лига
28-й тур
ЦСКА – "Арсенал" (Тула) – 3:0 (2:0)
Голы: Натхо, 32 - с пенальти (1:0). Чалов, 41 (2:0). Чалов, 53 (3:0).
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум (Кучаев, 87), Натхо, Головин (Тошич, 77), Щенников, Витинью, Чалов (Жамалетдинов, 67).
"Арсенал": Габулов (Левашов, 46), Комбаров, Сунзу, Беляев, Вергара, Александров (Хагуш, 86), Бурчану, Горбатенко, Максимов, Власов (Шевченко, 63), Расич.
Предупреждения: Сунзу, 29. Комбаров, 89. Кучаев, 90+2.
Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха), Гаврилин (Владимир), Богданов (Верея).
12 мая. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
Трансляция матча ЦСКА – "Арсенал"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @PFC_CSKA_MOSCOW#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #ЦСКААрсенал 1:0 31' Бибарс Натхо @BibarsNatcho (пенальти) pic.twitter.com/hy3zGlnPH5– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 мая 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @PFC_CSKA_MOSCOW#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #ЦСКААрсенал 2:0 41' Федор Чалов pic.twitter.com/bl8SdNDQ1x– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 мая 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @PFC_CSKA_MOSCOW#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #ЦСКААрсенал 3:0 53' Федор Чалов (дубль) pic.twitter.com/KUKDqCe9s1– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 мая 2017 г.
vernon s
Беспокоит отсутствие скорости у Головина.
21:52
Thomas_Boy_
Иисус любит нас. Мы победим.
21:46
вояка
После третьего мяча показалось что армейцы теперь по полю будут ездить на инвалидных колясках ....... однако они шли на ворота тулы до конца ... и не просто шли, а пытались уже в штрафной перепасами закатить мяч уж совсем в пустые ворота. Словом, до конца матча неустанно устраивали зрелище; не стали сушить игру .... и за это им спасибо.
21:43
sergant89
Успехи Чалова радуют. Но летом обязательно нужен забивной форвард. Армейцам надо усиливаться, чтобы вернуть себе Чемпионство. Из тех кто играет в России нам бы подошли Новосельцев, сидящий на лавке в Питере, Ерохин из Ростова, Лестьен из Рубина, Марков из Тосно.
21:39
sergant89
Наши молодцы взяли 3 очка. Думаю что в оставшихся 2 матчах для выхода в ЛЧ достаточно будет еще 4 очков. Вперед ЦСКА!!
21:34
Совхоз "20 лет без побед"
Или случайно, или ГВК. Ещё не определился.
21:32
30 лет за ЦСКА!
Всех коней с победой!!! Хотя бы серебро должно быть нашим! Вперёд, армейцы!!!
21:29
resifi
Всех армейцев с победой!!!! Федора Чалова с дублем!! Игоря Акинфеева с 261-м сухим матчем в карьере!!!! Команду с 17-м сухим матчем в сезоне – клубный рекорд!!!
21:28
Slim Taller
Арсенал выглядел слабо.Игра армейцев понравилась прежде всего тем,что при потере мяча сразу бросались в прессинг.Ну и молодёжь потихоньку выходит.
21:28
marksan
Рад за мальчишку! Два разных гола!
21:27
foreverCSKAforever
С победой, красно-синие!!!
21:26