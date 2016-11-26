ЦСКА провел худший первый круг при Слуцком

В первом круге чемпионата-2016/17 ЦСКА набрал всего 26 очков. Это худший результат красно-синих под руководством Леонида Слуцкого, возглавившего команду в конце 2009 года. После ничьей с "Рубином" армейцы занимают третье место, однако в случае побед "Терека" и "Краснодара" чемпионы страны могут стать пятыми, чего при Слуцком также не случалось. Кроме того, ЦСКА в 15 матчах забил всего 15 голов, что стало худшим результатом с сезона-2000, когда к концу первого круга армейцы пришли, имея в активе всего 12 точных ударов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Первый круг ЦСКА при Леониде Слуцком
|
Сезон
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Место
|
2010
|
15
|
9
|
3
|
3
|
24-13
|
30
|
2-е
|
2011/12
|
15
|
10
|
4
|
1
|
31-10
|
34
|
1-е
|
2012/13
|
15
|
12
|
0
|
3
|
27-13
|
36
|
1-е
|
2013/14
|
15
|
8
|
3
|
4
|
19-17
|
27
|
4-е
|
2014/15
|
15
|
9
|
1
|
5
|
35-15
|
28
|
3-е
|
2015/16
|
15
|
11
|
3
|
1
|
28-13
|
36
|
1-е
|
2016/17
|
15
|
7
|
5
|
3
|
15-11
|
26
|
3-е*
*По итогам трех матчей 15-го тура.
Lovec
толи ещё будет... эх
18:58
Armeez57
Слуцкий с каждым сезоном опускает команду все ниже!! У него больше нет идей,как играть,он только качается и отмазывается хорошо после матча!!!
17:53
RW.irk
Вопреки Двойные стандарты судейских решал четко обозначились в эпизоде удара Березуцкого ногой в голову соперника... и ничего, даже желтой не было! ================== Срочно к окулисту!
17:44
Helicopter
Вопреки Феноменальный анализ. Даже прочитал до конца.
17:35
Ivenhoe
Ну, да, худший... Мы и сами это видим, и хорошо - что еще так, как есть. Могло быть и хуже. Но зато есть стадион, молодежка и честное имя, несмотря ни на что... Будем бороться и спасаться.
17:27
Вопреки
Егоров топил за гинеровских халявщиков и это нужно признать. Верблум вообще должен играть через матч,если боятся давать длительную дискву, как и за этот удар... Но арбитры слепы, когда на поле ЦСКА, Спартак и Зенит... но "прозревают" когда ростовчане допускают менее опасные нарушения и удаляют без колебаний. Двойные стандарты судейских решал четко обозначились в эпизоде удара Березуцкого ногой в голову соперника... и ничего, даже желтой не было ! Руководство департамента меняется а ангажированность арбитров адм. ресурсными клубами все процветает. Позорники. А-У, господин МУТКО - для чего эта показуха со сменой фамилий на табличках дверей РФС, если ничего не меняется ???
17:25