16:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА провел худший первый круг при Слуцком

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В первом круге чемпионата-2016/17 ЦСКА набрал всего 26 очков. Это худший результат красно-синих под руководством Леонида Слуцкого, возглавившего команду в конце 2009 года. После ничьей с "Рубином" армейцы занимают третье место, однако в случае побед "Терека" и "Краснодара" чемпионы страны могут стать пятыми, чего при Слуцком также не случалось. Кроме того, ЦСКА в 15 матчах забил всего 15 голов, что стало худшим результатом с сезона-2000, когда к концу первого круга армейцы пришли, имея в активе всего 12 точных ударов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Первый круг ЦСКА при Леониде Слуцком

Сезон

И

В

Н

П

М

О

Место

2010

15

9

3

3

24-13

30

2-е

2011/12

15

10

4

1

31-10

34

1-е

2012/13

15

12

0

3

27-13

36

1-е

2013/14

15

8

3

4

19-17

27

4-е

2014/15

15

9

1

5

35-15

28

3-е

2015/16

15

11

3

1

28-13

36

1-е

2016/17

15

7

5

3

15-11

26

3-е*

*По итогам трех матчей 15-го тура.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Lovec

толи ещё будет... эх

18:58

Armeez57

Слуцкий с каждым сезоном опускает команду все ниже!! У него больше нет идей,как играть,он только качается и отмазывается хорошо после матча!!!

17:53

RW.irk

Вопреки Двойные стандарты судейских решал четко обозначились в эпизоде удара Березуцкого ногой в голову соперника... и ничего, даже желтой не было! ================== Срочно к окулисту!

17:44

Helicopter

Вопреки Феноменальный анализ. Даже прочитал до конца.

17:35

Ivenhoe

Ну, да, худший... Мы и сами это видим, и хорошо - что еще так, как есть. Могло быть и хуже. Но зато есть стадион, молодежка и честное имя, несмотря ни на что... Будем бороться и спасаться.

17:27

Вопреки

Егоров топил за гинеровских халявщиков и это нужно признать. Верблум вообще должен играть через матч,если боятся давать длительную дискву, как и за этот удар... Но арбитры слепы, когда на поле ЦСКА, Спартак и Зенит... но "прозревают" когда ростовчане допускают менее опасные нарушения и удаляют без колебаний. Двойные стандарты судейских решал четко обозначились в эпизоде удара Березуцкого ногой в голову соперника... и ничего, даже желтой не было ! Руководство департамента меняется а ангажированность арбитров адм. ресурсными клубами все процветает. Позорники. А-У, господин МУТКО - для чего эта показуха со сменой фамилий на табличках дверей РФС, если ничего не меняется ???

17:25

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