ЦСКА провел худший первый круг при Слуцком

В первом круге чемпионата-2016/17 ЦСКА набрал всего 26 очков. Это худший результат красно-синих под руководством Леонида Слуцкого, возглавившего команду в конце 2009 года. После ничьей с "Рубином" армейцы занимают третье место, однако в случае побед "Терека" и "Краснодара" чемпионы страны могут стать пятыми, чего при Слуцком также не случалось. Кроме того, ЦСКА в 15 матчах забил всего 15 голов, что стало худшим результатом с сезона-2000, когда к концу первого круга армейцы пришли, имея в активе всего 12 точных ударов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Первый круг ЦСКА при Леониде Слуцком

Сезон И В Н П М О Место 2010 15 9 3 3 24-13 30 2-е 2011/12 15 10 4 1 31-10 34 1-е 2012/13 15 12 0 3 27-13 36 1-е 2013/14 15 8 3 4 19-17 27 4-е 2014/15 15 9 1 5 35-15 28 3-е 2015/16 15 11 3 1 28-13 36 1-е 2016/17 15 7 5 3 15-11 26 3-е*

*По итогам трех матчей 15-го тура.