19:22 6 августа | Футбол — РФПЛ

ЦСКА проиграл "Рубину" в дебютном матче Помазуна

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Рубин" - 1:2. Илья ПОМАЗУН (в зеленом) дебютировал в основе армейцев с поражения. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Рубин" - 1:2. Илья ПОМАЗУН (в зеленом) дебютировал в основе армейцев с поражения. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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В матче 4-го тура чемпионата России "Рубин" на выезде одолел ЦСКА – 2:1. У гостей дубль оформил Жонатас. У армейцев свой первый гол в премьер-лиге забил Георгий Щенников. Отметим, что в воротах красно-синих вышел дебютант Илья Помазун, который до этого не провел ни одной официальной игры в карьере на взрослом уровне.

ЦСКА, потерпев второе поражение в сезоне, опустился на восьмое место. "Рубин", выиграв второй матч подряд, поднялся на седьмую строчку. В активе обеих команд по шесть очков.

Чемпионат России

Премьер-лига

4-й тур

ЦСКА – "Рубин" (Казань) – 1:2 (1:2)

Голы: Жонатас, 2 (0:1). Жонатас, 10 (0:2). Щенников, 13 (1:2).

ЦСКА: Помазун, В.Березуцкий, Игнашевич (Натхо, 66), А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев, Щенников, Витинью, Чалов (Оланаре, 53).

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Камболов, Гранат, Кудряшов, Набиуллин, Цакташ (Жемалетдинов, 62), Оздоев, М`Вила (Сонг, 81), Азмун (Гекдениз, 70), Жонатас.

Предупреждения: Гранат, 24. Вернблум, 27. Витинью, 32. М`Вила, 56. Рыжиков, 90+3.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ. Лебедев (все Санкт-Петербург), Данченко (Уфа).

6 августа. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (103)
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marksan

spetrov____ конечно сам ушёл Чепчугов (писано-переписано). Быть на вторых ролях столько лет? А вот с уходом Яровинского, а до этого - Евменова... Пусть меня извинит Бабаев, но он последнее время совершенно не тянет! Не найти второго вратаря? Полный абсурд!

21:19 6 августа

spetrov

sergant89, возможно, Чепчугов и сам захотел уйти. Сколько же можно сидеть за спиной у Игоря.

21:03 6 августа

sergant89

Зачем отпустили Чепчугова непонятно. На замене у Акинфеева остался совсем неопытный вратарь ошибки которого подвели команду.

21:01 6 августа

spetrov

Кромола, я бы сказал, на уровне 4-5-6 места. Причем не только по сегодняшнему матчу. Еще по Локо было видно, что соперники добавили. И это не учитывая вливаний в Зенит и Спартак. А мы как минимум на месте топчемся.

20:21 6 августа

MrBastarD80

Слили Слуцкого а бульбаш нифига не тянет, такими темпами скоро за выживание бороться будут.

20:20 6 августа

Ралпачан Фляйшманъ

spetrov_ абсоютно согласен. как то странно судьба распоряжается, то примерно в одно время были Сергей Перхун, Веня, Игорь и Вова, то вот приходится ставить условного вратаря. печально.

20:19 6 августа

Кромола

Если Гинер не купит нормальных игроков--Гончаренко надо бежать из ЦСКА,как сделал Слуцкий.Если из этого состава,что есть у ЦСКА,выжать максимум,это 3-5 место,если нет денег и начать наигрывать свою молодежь,это 5-8 место.Вот и надо быть мужиком Гинеру--купить нормальных игроков или не парит мозг всем и наигрывать свою молодежь.

20:18 6 августа

BeeBop

Сокопытные! В этой жизни все бывает...У нас с вами сейчас одна задача - ЛЧ... А на провокации не отвечайте... Будьте умнее!!!

20:17 6 августа

spetrov

Ралпачан Фляйшманъ, был в свое время Володя Габулов вторым. Но это исключение из правил. Он явно был достоин большего. А остальные как-то, включая своего Ревякина... Пониже уровнем.

20:16 6 августа

Препод

Ралпачан Фляйшманъ Да это анализ игры -типа да кабы да кабы ! Хочешь сказать что сегодня Цска показа игру что-ли ? Да какая то однообразная беготня !

20:15 6 августа

сабзеро

Препод ...Хотя и Акинфеев бы не помог ! Что он взял бы штангу Азмуна и перекладину Корадениза ?___________________________________ Не понял, а зачем брать штангу и перекладину? Ты точно знаешь правила игры в футбол?

20:08 6 августа

Ралпачан Фляйшманъ

Акинфеев не пустил бы две плюхи от бразила, а без этих плюх не было бы ни штанг, ни перекладин, ИМХО)) и по поводу отскоков - господа, вы вообще футбол смотрите? ) голы рубиновых - это не отскок ли? одуреваю от такой аналитики, упуская причину начинают смаковать гипотетические последствия.

20:06 6 августа

сабзеро

Как же легко единожды проявив трусость потерять уважение у многих болельщиков.

20:05 6 августа

Ралпачан Фляйшманъ

ну футбол бикеича всем известен. он с ним обыгрывал барселону в свое время, сейчас с ним не пройдет и работнички, сольется по пенальти. так то, что бердыев и семин снова стали давать результат - всего лишь показатель глубочайшего кризиса современного русского футбола. все играю одинаково, побеждает у кого меньше ошибок или у кого игроки делают такие чудовищные ляпы, что играют на стороне противника (васин, помазун).

20:04 6 августа

Никифор

Хватит уж ныть! Проиграли по делу, не знали что делать с мячом.

20:03 6 августа

ntsg62

Бог есть,и он всегда будет на стороне незаслуженно оскорбленных!Надо бы Гинеру за языком следить...Вот первая прилетела,ага.Скоро прилетит и вторая..А в этом матче армейцы еще отскочили,контратаки КББ--это как работа снайпера,вначале обездвижит ,а потом снимает всех бегающих!!!Один только Дзагоев вне критики,а Головину аукнулась нанесенная им травма Ари.Срезка была,кажется,у брата--это сигнал-надо готовить молодежь, Акинфеев из этой же оперы-нельзя бесконечно долго выжимать все соки из состава,собранного еще Газзаевым!

20:03 6 августа

Препод

Ралпачан Фляйшманъ Не согласен ! Если в клубе нет второго готового хотя бы к матчам РФПЛ вратаря - это ошибка тренеров и руководства клуба ! Хотя и Акинфеев бы не помог ! Что он взял бы штангу Азмуна и перекладину Корадениза ?

20:02 6 августа

Zello

Чепчугов рановато ушел конечно, не дождался своего шанса, бедняга.

20:00 6 августа

ravilius777

Рыжиков 20 минут в общей сложности с мячом был, это же просто с.рун, как и Бердыев с заменами, я такого жалкого трениришку ещё не видел

19:59 6 августа

Singbеrt7

иванович52 === Реализация голевых моментов у Рубина оказалась еще слабее чем у ЦСКА. Но армейцев подвел вратарь. Не забей Рубин сразу же 2 гола, игра могла пойти по другому сценарию, скорее всего непонятному ....

19:59 6 августа

Ралпачан Фляйшманъ

Помазун на сегодня типичный бюджетный вратарь - дешовый и хреновый. чудес от него ждать смысла нет.

19:58 6 августа

spetrov

ravilius777 +1.

19:58 6 августа

spetrov

.

19:57 6 августа

spetrov

Ралпачан Фляйшманъ, я смотрел пару матчей. Слабоватый парень. Нет, такие тоже нужны. Для полноценной двусторонки, к примеру. :) А в плане замены Игорю - вот как-то так и получается. :)

19:57 6 августа

Препод

Jean4 А как же Цска не отдал мяч Рубину после выноса Рыжиковым в аут !

19:56 6 августа

ravilius777

вот чем и отличается вратарь Акинфеев, он в 16 лет в первом матче пенальти взял, а Помазун как будто первый раз в ворота встал в свои 20 лет

19:56 6 августа

ak-09

Активизировалось бромантановое быдло.Упражняются в скудоумии.Ну-ну.

19:56 6 августа

Ралпачан Фляйшманъ

spetrov привет)) говорят ©, что он и за дубль был склонен к привозам)) но тутошним аналитикам, которые про "должен быть 4:1" с диванов всё и всегда виднее) хотелось бы посмотреть на камней с их вторым вратарем, и что тогда они будут в комментариях строчить))

19:55 6 августа

spetrov

Препод, и обязательно выиграл бы. Даже не 4:1. 10:1. Если бы Бикеич весь матч не пытался замены провести, а просто играл бы в футбол.

19:54 6 августа

cska+

Чалов вообще не тянет, как получает мяч тут же и теряет. Витиньо никому не пасует - только сам бьёт по воротам и всё. Комбинаций вообще нету вблизи штрафной и в штрафной, как было в прошлые годы. Надо бы наигрывать молодёжь в защиту, всё равно братья и Игнаш делают кучу ошибок и такие медлительные и техника работы с мячом почти отсутствует. Ганчаренка огорчает - после проигрыша Локомотиву не сделано никаких выводов.

19:54 6 августа