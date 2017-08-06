ЦСКА проиграл "Рубину" в дебютном матче Помазуна

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Рубин" - 1:2. Илья ПОМАЗУН (в зеленом) дебютировал в основе армейцев с поражения. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

В матче 4-го тура чемпионата России "Рубин" на выезде одолел ЦСКА – 2:1. У гостей дубль оформил Жонатас. У армейцев свой первый гол в премьер-лиге забил Георгий Щенников. Отметим, что в воротах красно-синих вышел дебютант Илья Помазун, который до этого не провел ни одной официальной игры в карьере на взрослом уровне.

ЦСКА, потерпев второе поражение в сезоне, опустился на восьмое место. "Рубин", выиграв второй матч подряд, поднялся на седьмую строчку. В активе обеих команд по шесть очков.

Чемпионат России

Премьер-лига

4-й тур

ЦСКА – "Рубин" (Казань) – 1:2 (1:2)

Голы: Жонатас, 2 (0:1). Жонатас, 10 (0:2). Щенников, 13 (1:2).

ЦСКА: Помазун, В.Березуцкий, Игнашевич (Натхо, 66), А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев, Щенников, Витинью, Чалов (Оланаре, 53).

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Камболов, Гранат, Кудряшов, Набиуллин, Цакташ (Жемалетдинов, 62), Оздоев, М`Вила (Сонг, 81), Азмун (Гекдениз, 70), Жонатас.

Предупреждения: Гранат, 24. Вернблум, 27. Витинью, 32. М`Вила, 56. Рыжиков, 90+3.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ. Лебедев (все Санкт-Петербург), Данченко (Уфа).

6 августа. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"