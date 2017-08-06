ЦСКА проиграл "Рубину" в дебютном матче Помазуна

В матче 4-го тура чемпионата России "Рубин" на выезде одолел ЦСКА – 2:1. У гостей дубль оформил Жонатас. У армейцев свой первый гол в премьер-лиге забил Георгий Щенников. Отметим, что в воротах красно-синих вышел дебютант Илья Помазун, который до этого не провел ни одной официальной игры в карьере на взрослом уровне.
ЦСКА, потерпев второе поражение в сезоне, опустился на восьмое место. "Рубин", выиграв второй матч подряд, поднялся на седьмую строчку. В активе обеих команд по шесть очков.
Чемпионат России
Премьер-лига
4-й тур
ЦСКА – "Рубин" (Казань) – 1:2 (1:2)
Голы: Жонатас, 2 (0:1). Жонатас, 10 (0:2). Щенников, 13 (1:2).
ЦСКА: Помазун, В.Березуцкий, Игнашевич (Натхо, 66), А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев, Щенников, Витинью, Чалов (Оланаре, 53).
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Камболов, Гранат, Кудряшов, Набиуллин, Цакташ (Жемалетдинов, 62), Оздоев, М`Вила (Сонг, 81), Азмун (Гекдениз, 70), Жонатас.
Предупреждения: Гранат, 24. Вернблум, 27. Витинью, 32. М`Вила, 56. Рыжиков, 90+3.
Судьи: БЕЗБОРОДОВ. Лебедев (все Санкт-Петербург), Данченко (Уфа).
6 августа. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЦСКАРубин 0:1 2' Жонатас @Jonathasjesus22 pic.twitter.com/0NckqPnm2o– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЦСКАРубин 0:2 11' Жонатас (дубль) @Jonathasjesus22 pic.twitter.com/8HcYPlNiE0– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЦСКАРубин 1:2 13' Георгий Щенников @GShchennikov42 pic.twitter.com/0Zi9yfF0wj– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
marksan
spetrov____ конечно сам ушёл Чепчугов (писано-переписано). Быть на вторых ролях столько лет? А вот с уходом Яровинского, а до этого - Евменова... Пусть меня извинит Бабаев, но он последнее время совершенно не тянет! Не найти второго вратаря? Полный абсурд!
21:19 6 августа
spetrov
sergant89, возможно, Чепчугов и сам захотел уйти. Сколько же можно сидеть за спиной у Игоря.
21:03 6 августа
sergant89
Зачем отпустили Чепчугова непонятно. На замене у Акинфеева остался совсем неопытный вратарь ошибки которого подвели команду.
21:01 6 августа
spetrov
Кромола, я бы сказал, на уровне 4-5-6 места. Причем не только по сегодняшнему матчу. Еще по Локо было видно, что соперники добавили. И это не учитывая вливаний в Зенит и Спартак. А мы как минимум на месте топчемся.
20:21 6 августа
MrBastarD80
Слили Слуцкого а бульбаш нифига не тянет, такими темпами скоро за выживание бороться будут.
20:20 6 августа
Ралпачан Фляйшманъ
spetrov_ абсоютно согласен. как то странно судьба распоряжается, то примерно в одно время были Сергей Перхун, Веня, Игорь и Вова, то вот приходится ставить условного вратаря. печально.
20:19 6 августа
Кромола
Если Гинер не купит нормальных игроков--Гончаренко надо бежать из ЦСКА,как сделал Слуцкий.Если из этого состава,что есть у ЦСКА,выжать максимум,это 3-5 место,если нет денег и начать наигрывать свою молодежь,это 5-8 место.Вот и надо быть мужиком Гинеру--купить нормальных игроков или не парит мозг всем и наигрывать свою молодежь.
20:18 6 августа
BeeBop
Сокопытные! В этой жизни все бывает...У нас с вами сейчас одна задача - ЛЧ... А на провокации не отвечайте... Будьте умнее!!!
20:17 6 августа
spetrov
Ралпачан Фляйшманъ, был в свое время Володя Габулов вторым. Но это исключение из правил. Он явно был достоин большего. А остальные как-то, включая своего Ревякина... Пониже уровнем.
20:16 6 августа
Препод
Ралпачан Фляйшманъ Да это анализ игры -типа да кабы да кабы ! Хочешь сказать что сегодня Цска показа игру что-ли ? Да какая то однообразная беготня !
20:15 6 августа
сабзеро
Препод ...Хотя и Акинфеев бы не помог ! Что он взял бы штангу Азмуна и перекладину Корадениза ?___________________________________ Не понял, а зачем брать штангу и перекладину? Ты точно знаешь правила игры в футбол?
20:08 6 августа
Ралпачан Фляйшманъ
Акинфеев не пустил бы две плюхи от бразила, а без этих плюх не было бы ни штанг, ни перекладин, ИМХО)) и по поводу отскоков - господа, вы вообще футбол смотрите? ) голы рубиновых - это не отскок ли? одуреваю от такой аналитики, упуская причину начинают смаковать гипотетические последствия.
20:06 6 августа
сабзеро
Как же легко единожды проявив трусость потерять уважение у многих болельщиков.
20:05 6 августа
Ралпачан Фляйшманъ
ну футбол бикеича всем известен. он с ним обыгрывал барселону в свое время, сейчас с ним не пройдет и работнички, сольется по пенальти. так то, что бердыев и семин снова стали давать результат - всего лишь показатель глубочайшего кризиса современного русского футбола. все играю одинаково, побеждает у кого меньше ошибок или у кого игроки делают такие чудовищные ляпы, что играют на стороне противника (васин, помазун).
20:04 6 августа
Никифор
Хватит уж ныть! Проиграли по делу, не знали что делать с мячом.
20:03 6 августа
ntsg62
Бог есть,и он всегда будет на стороне незаслуженно оскорбленных!Надо бы Гинеру за языком следить...Вот первая прилетела,ага.Скоро прилетит и вторая..А в этом матче армейцы еще отскочили,контратаки КББ--это как работа снайпера,вначале обездвижит ,а потом снимает всех бегающих!!!Один только Дзагоев вне критики,а Головину аукнулась нанесенная им травма Ари.Срезка была,кажется,у брата--это сигнал-надо готовить молодежь, Акинфеев из этой же оперы-нельзя бесконечно долго выжимать все соки из состава,собранного еще Газзаевым!
20:03 6 августа
Препод
Ралпачан Фляйшманъ Не согласен ! Если в клубе нет второго готового хотя бы к матчам РФПЛ вратаря - это ошибка тренеров и руководства клуба ! Хотя и Акинфеев бы не помог ! Что он взял бы штангу Азмуна и перекладину Корадениза ?
20:02 6 августа
Zello
Чепчугов рановато ушел конечно, не дождался своего шанса, бедняга.
20:00 6 августа
ravilius777
Рыжиков 20 минут в общей сложности с мячом был, это же просто с.рун, как и Бердыев с заменами, я такого жалкого трениришку ещё не видел
19:59 6 августа
Singbеrt7
иванович52 === Реализация голевых моментов у Рубина оказалась еще слабее чем у ЦСКА. Но армейцев подвел вратарь. Не забей Рубин сразу же 2 гола, игра могла пойти по другому сценарию, скорее всего непонятному ....
19:59 6 августа
Ралпачан Фляйшманъ
Помазун на сегодня типичный бюджетный вратарь - дешовый и хреновый. чудес от него ждать смысла нет.
19:58 6 августа
spetrov
ravilius777 +1.
19:58 6 августа
spetrov
.
19:57 6 августа
spetrov
Ралпачан Фляйшманъ, я смотрел пару матчей. Слабоватый парень. Нет, такие тоже нужны. Для полноценной двусторонки, к примеру. :) А в плане замены Игорю - вот как-то так и получается. :)
19:57 6 августа
Препод
Jean4 А как же Цска не отдал мяч Рубину после выноса Рыжиковым в аут !
19:56 6 августа
ravilius777
вот чем и отличается вратарь Акинфеев, он в 16 лет в первом матче пенальти взял, а Помазун как будто первый раз в ворота встал в свои 20 лет
19:56 6 августа
ak-09
Активизировалось бромантановое быдло.Упражняются в скудоумии.Ну-ну.
19:56 6 августа
Ралпачан Фляйшманъ
spetrov привет)) говорят ©, что он и за дубль был склонен к привозам)) но тутошним аналитикам, которые про "должен быть 4:1" с диванов всё и всегда виднее) хотелось бы посмотреть на камней с их вторым вратарем, и что тогда они будут в комментариях строчить))
19:55 6 августа
spetrov
Препод, и обязательно выиграл бы. Даже не 4:1. 10:1. Если бы Бикеич весь матч не пытался замены провести, а просто играл бы в футбол.
19:54 6 августа
cska+
Чалов вообще не тянет, как получает мяч тут же и теряет. Витиньо никому не пасует - только сам бьёт по воротам и всё. Комбинаций вообще нету вблизи штрафной и в штрафной, как было в прошлые годы. Надо бы наигрывать молодёжь в защиту, всё равно братья и Игнаш делают кучу ошибок и такие медлительные и техника работы с мячом почти отсутствует. Ганчаренка огорчает - после проигрыша Локомотиву не сделано никаких выводов.
19:54 6 августа