ЦСКА прервал беспроигрышную серию "Ростова" и вернулся на третье место

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Ростов" - 2:0. Василий БЕРЕЗУЦКИЙ (слева) и Понтус ВЕРНБЛУМ празднуют гол в ворота гостей. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

В матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле нанес поражение "Ростову" – 2:0. По голу забили Василий Березуцкий и Витинью. Для армейцев победа стала третьей подряд (с учетом всех турниров).

Этот успех позволил команде Виктора Гончаренко подняться на третье место, обойдя "Краснодар". "Ростов", проиграв впервые за последние восемь встреч, идет пятым.

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

ЦСКА – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0)

Голы: В.Березуцкий, 30 - штрафной (1:0). Витинью, 68 (2:0).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, В.Березуцкий, Игнашевич, Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 73), Головин, Щенников, Жамалетдинов (Кучаев, 85), Витинью (Чалов, 70).

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Бобен, Вилюш, Ингасон, Устинов, Калачев, Могилевец (Гацкан, 46), Юсупов, Ионов (Думбья, 62), Дядюн (Бухаров, 51).

Предупреждения: Юсупов, 39. Головин, 56. Гацкан, 58.

Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж). Демешко (Химки), Глот (Ярославль).

16 сентября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА – "Ростов"