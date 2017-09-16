ЦСКА прервал беспроигрышную серию "Ростова" и вернулся на третье место

В матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле нанес поражение "Ростову" – 2:0. По голу забили Василий Березуцкий и Витинью. Для армейцев победа стала третьей подряд (с учетом всех турниров).
Этот успех позволил команде Виктора Гончаренко подняться на третье место, обойдя "Краснодар". "Ростов", проиграв впервые за последние восемь встреч, идет пятым.
Чемпионат России
Премьер-лига
10-й тур
ЦСКА – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0)
Голы: В.Березуцкий, 30 - штрафной (1:0). Витинью, 68 (2:0).
ЦСКА: Акинфеев, Васин, В.Березуцкий, Игнашевич, Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 73), Головин, Щенников, Жамалетдинов (Кучаев, 85), Витинью (Чалов, 70).
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Бобен, Вилюш, Ингасон, Устинов, Калачев, Могилевец (Гацкан, 46), Юсупов, Ионов (Думбья, 62), Дядюн (Бухаров, 51).
Предупреждения: Юсупов, 39. Головин, 56. Гацкан, 58.
Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж). Демешко (Химки), Глот (Ярославль).
16 сентября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
Трансляция матча ЦСКА – "Ростов"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ЦСКАРостов 1:0 30' Василий Березуцкий pic.twitter.com/D03eno5InV– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ЦСКАРостов 2:0 68' Витиньо @11vittinnho pic.twitter.com/jUowXt5GgO– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
$n10nep$
Рюрик 09 $n10nep$ ____ Дзагоев и Щенников. 18:33 ================================= Эти у любых бы заиграли, как и Головин. Кого он из дубля в основную команду вывел?
18:34
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Ну, если лупоглазый "хозиян" РФПЛ и соплеменник хозяина ""чеэшки"" будет разрешать ТАКИЕ переносы / 8.09---16.09/ ВСЕГО ДВА МАТЧА!!!!!!!!!!! То и без помощи продажных рефффферрри коники куда--нибудь влезут и в Л.Ч. и в Ч.Р.........
18:33
podnimitemneveki
Ни кого сегодня Гинер не покупал просто Коняшки забили первыми и это сильно повлияло на исход игры мне как болельшику Ростова болбше не нравится появление Абаева в воротах не тянет и отдельное спасибо хочется сказать в адрес судей если бы все так игры судили то таблица бы явно выглядела по другому не подумайте плохого сегодня судейство было на очень высоком уровне
18:33
SpaMan
Норм место для коней))
18:33
Рюрик 09
$n10nep$ ____ Дзагоев и Щенников.
18:33
Mark Krass
Игоряна с сухаряном! Всех КС братьев с победой! Уасся красавчег! ЦСКА вперед!А матрасу купить очки, срочно!
18:33
Рюрик 09
resifi ______ Ой, зря вы про "сухарь" Акинфеева сказали! Щаз начнётся...
18:31
Helicopter
С Победой Армейцы!!!! Ганчаренко курс на 1-е место с пионерами-пенсионерами ))))
18:31
$n10nep$
Как же я рад уходу Лёни. Это просто праздник какой-то! У Гончаренко и молодые почему-то потихоньку начинают играть и не в малом количестве. А у Лёни за несколько лет никто так и не заиграл. Разве только Панченко на 7 минут.
18:31
РСМ-1970
Все. Ростов рассыпался. Беззубая атака, дырявая оборона. На одной полузащите претендовать на верхнюю часть таблицы нереально. До продажи Мевли в 8 матчах пропустили три гола, а в двух играх после продажи пропустили 4 плюхи, а если честно, то 5. Печально(((
18:31
Человек 555
всё просто КРАСАВЧИКИ
18:30
Препод
ДА рОСТОВ СИЛЬНО СДАЛ ! тАКАЯ СЛАБАЯ ИГРА ! вИДИМО ПОКАТЯТСЯ ВНИЗ ! зАВТРА ИХ ОБОЙДЕТ рУБИН !
18:30
Человек из Кемерово
Молодцы кони.Бегут вперед.Им бы еще игроков толковых прикупить и еще лучше будет.Самая нормальная команда в России.И играет и результат есть.
18:30
Рюрик 09
Классные голы забили!!!
18:29
resifi
Всех армейцев с победой!!!!!!!!!!!!!!!!! Игоря Акинфеева с 273-м сухим матчем в карьере!!!!
18:29
titan2313
Ростов по игре резко сдал, следующая игра с локомотивом, тоже проиграет, так и до зоны вылета недалеко.
18:29
Рюрик 09
Оба гола хороши!!!
18:28
VaakoSD
с победой!
18:28
Cheremis57
Армейцы молодцы! Заслуженная победа!! "Ростов" Бердыева и "Ростов" Кучука- это две большие разницы!!! Завтра "Рубин" обойдёт "Ростов"!!!!
18:27
sergant89
Нас с победой! ЦСКА посрамил местных АНАЛитегов, что предвещали наше поражение. Типа после победы над Бенфикой, армейцы больше не выиграют. И не мечтайте, выиграли и показали отличный футбол. А Ростов без Бердыева уже совсем не тот.
18:25
Slim Taller
У Ростова было слишком много брака.Гацкан и Бухаров ещё не готовы,их выпустили от безысходности.
18:24
Конь_Огонь
С победой!
18:24
marksan
Молодцы! С победой!
18:23
NF
Силы, конечно, ЦСКА с "Бенфикой" поистрепал немало, но на "Ростов" хватило и эмоций после победы в Португалии. С этим составом, ежели молодежь тормозить не будет, армейцы вполне могут неплохо сезон провести. А "Ростов" сегодня излишне инертен, команда, похоже, еще полностью не перестроилась после изменений в составе. Или опять сейчас все вопить станут, что Гинер все и всех купил? Этак вменяемые трансферы обошлись бы дешевле, чем подкупы ЧР и еврокубков. Будто в Европе взяток не берут...
18:22