Чалов уступил только Дзагоеву и Жо

Федор Чалов в 19 лет и 32 дня оформил первый в карьере дубль на взрослом уровне. Юный нападающий дважды поразил ворота "Арсенала", став четвертым игроком ЦСКА, которому удалось забить более одного гола в игре чемпионата России до достижения 20-летия.

До Чалова таким образом отмечались Алан Дзагоев (два гола "Зениту" в 2008-м (3:1) в 18 лет и 96 дней), Жо (четыре гола "Шиннику" в 2006-м (5:1) в 19 лет и 6 дней) и Сергей Семак (два гола "Жемчужине" (4:0) в 1995-м в 19 лет и 125 дней). (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Арсенал"