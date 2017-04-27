21:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Безбородов правильно назначил третий пенальти в ворота "Томи"

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На 90+6-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Анжи""Томь" (3:3) арбитр Владислав Безбородов принял верное решение, назначив третий пенальти в ворота гостей. Игрок томичей Даниил Большунов попытался отобрать мяч у вбежавшего в штрафную Саида Эззатоллахи, но вместо этого сбил соперника с ног. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Neuturungal

Да, но только третий. Назначенный на 7 минуте. При том что добавлено было 5 минут. При том, что оснований даже для 5 минут не было. А не нарушь Большунов правила, они и сейчас бы еще играли. Короче, Безбородов принимается в компанию к Вилкову, Мешкову, Карасеву и Еськову. Непонятно только одно - это деньги или шантаж.

22:15

Владимир 3107

Во хохма. Цирк уехал, клоуны остались. Три пенальти в одни ворота за один матч! Такого ещё не было в РФПЛ! Безбородов даёт дрозда. Очень даже интересно кто подогрел так судью на такую активность. Вот бы проверить судейство в матче на предмет коррупции.... Тут всё очевидно и до бабки ходить не надо. Что ещё наши футбольные судьи отчудят?!

22:03

Dexty_07

Саида сбили. Это пенальти. Пожалуй лучший разбор момента от СЭ. Можно было и 102 минуты сыграть. Главное же что Саида сбили

21:59

oleg2rus

Согласен ...Советский судья самый гуманный судья в мире... Парни держитесь...в вашей жизни еще много несправедливости будет...

21:59

kolan

Ключевой момент в назначении данного пенальти, что он был назначен по истечении 96 минуты. Предлагаю прекратить споры о правоте или неправоте данного решения судьи)

21:53

delacrua

да можно в каждом матче назначать при желании. а при желании не назначать. где эта грань? совесть должна быть чиста! и назначьте карасева на дерби. владислав херней страдает на поле

21:43

Ратислав

А тот, кто это написал сам матч-то смотрел??? Эззатоллахи как только вышел на замену сразу начал падать после каждого контакта. И в случае с пенальти падал как и Жирков в матче с Оренбургом, раньше самого контакта. За такое показывают жёлтую нападающему, а не ставят пенальти! Думаю весь этот цирк с кривым судейством можно прекратить только одним способом: перестать ходить на стадион от слова совсем. Ибо хочется честного футбола, а не судейского беспредела.

21:43