Безбородов правильно назначил третий пенальти в ворота "Томи"

На 90+6-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Анжи" – "Томь" (3:3) арбитр Владислав Безбородов принял верное решение, назначив третий пенальти в ворота гостей. Игрок томичей Даниил Большунов попытался отобрать мяч у вбежавшего в штрафную Саида Эззатоллахи, но вместо этого сбил соперника с ног. (Александр БОБРОВ)
Neuturungal
Да, но только третий. Назначенный на 7 минуте. При том что добавлено было 5 минут. При том, что оснований даже для 5 минут не было. А не нарушь Большунов правила, они и сейчас бы еще играли. Короче, Безбородов принимается в компанию к Вилкову, Мешкову, Карасеву и Еськову. Непонятно только одно - это деньги или шантаж.
22:15
Владимир 3107
Во хохма. Цирк уехал, клоуны остались. Три пенальти в одни ворота за один матч! Такого ещё не было в РФПЛ! Безбородов даёт дрозда. Очень даже интересно кто подогрел так судью на такую активность. Вот бы проверить судейство в матче на предмет коррупции.... Тут всё очевидно и до бабки ходить не надо. Что ещё наши футбольные судьи отчудят?!
22:03
Dexty_07
Саида сбили. Это пенальти. Пожалуй лучший разбор момента от СЭ. Можно было и 102 минуты сыграть. Главное же что Саида сбили
21:59
oleg2rus
Согласен ...Советский судья самый гуманный судья в мире... Парни держитесь...в вашей жизни еще много несправедливости будет...
21:59
kolan
Ключевой момент в назначении данного пенальти, что он был назначен по истечении 96 минуты. Предлагаю прекратить споры о правоте или неправоте данного решения судьи)
21:53
delacrua
да можно в каждом матче назначать при желании. а при желании не назначать. где эта грань? совесть должна быть чиста! и назначьте карасева на дерби. владислав херней страдает на поле
21:43
Ратислав
А тот, кто это написал сам матч-то смотрел??? Эззатоллахи как только вышел на замену сразу начал падать после каждого контакта. И в случае с пенальти падал как и Жирков в матче с Оренбургом, раньше самого контакта. За такое показывают жёлтую нападающему, а не ставят пенальти! Думаю весь этот цирк с кривым судейством можно прекратить только одним способом: перестать ходить на стадион от слова совсем. Ибо хочется честного футбола, а не судейского беспредела.
21:43