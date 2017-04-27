Безбородов правильно назначил третий пенальти в ворота "Томи"

На 90+6-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Анжи" – "Томь" (3:3) арбитр Владислав Безбородов принял верное решение, назначив третий пенальти в ворота гостей. Игрок томичей Даниил Большунов попытался отобрать мяч у вбежавшего в штрафную Саида Эззатоллахи, но вместо этого сбил соперника с ног. (Александр БОБРОВ)

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