"Атлетико" отказал "Зениту" в аренде Гайтана

Полузащитник "Атлетико" Николас Гайтан не перейдет в "Зенит" в зимнее трансферное окно, утверждает Marca. Мадридский клуб отказал питерскому в аренде игрока на полгода за 2 миллиона евро.
"Атлетико" хотел продать 29-летнего аргентинца за 20 миллионов евро, "Зенит" не стал платить такую сумму. Напомним, что полузащитник выступает за "Атлетико" с 2016 года. В текущем сезоне он провел в составе "матрасников" 12 матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола.
Таблица переходов РФПЛ//
"Зенит" интересуется еще одним аргентинцем
crazysun78
глупенькие испанцы еще не знают цену слова "отказал"
15:21
SpaMan
да как они посмели!!!
15:10
Патриот Сибири
Решили, что не нужен посредник между ними и Оренбургом?
14:12
Хома Сапиенс
Фурсенко с Сарсанией 100 лямов еще в прошлом году освоили, а за оставшиеся гроши к ним никто не хочет. Миллера надо еще подрастрясти.
12:55
shpasic
ай, Шайтан!
12:29
К.Б.Ын
serzheo А зачем он был нужен? 12:00--------- А ведь без бакланов и их руководства жизнь в стране и в спорте была бы чиста и справедлива !!!
12:10
serzheo
А зачем он был нужен?
12:00
Болела_23
Ю.Ю.-Фсё)))
11:59
Ю.Ю.
Болела_23 ____________ Ладно)) Ещё...
11:54
К.Б.Ын
2Ю.Ю.: ты пачку бесплатных пельменей на входе или на выходе получаешь ? )))
11:53
Болела_23
Ю.Ю.-у Галицкого
11:52
К.Б.Ын
Она пахнет ванилью и шоколадом, рыбой, колбасой, оставляет за собой шлейф аромата карамели и горького миндаля. Такая она, Зинаида из помойки. )))))
11:52
Ю.Ю.
visp1961 ______________ ))))))))))))) Красава! А у кого, когда-нибудь были свои?
11:48
McNutter
профессиональные пятачки повылезали
11:47
К.Б.Ын
Ща выборы. Лафа бакланоидов закончилась. Зинаида идёт в фнл !!!
11:43
visp1961
Газпрому пока не до Зенита, а своих денег у голодранцев отродясь не бывало, потому и максимум, что могут себе позволить, взять игрока в аренду из ФНЛ(Зинкова)!!!
11:38
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Вот и славно.
11:33