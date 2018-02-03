"Атлетико" отказал "Зениту" в аренде Гайтана

Полузащитник "Атлетико" Николас Гайтан не перейдет в "Зенит" в зимнее трансферное окно, утверждает Marca. Мадридский клуб отказал питерскому в аренде игрока на полгода за 2 миллиона евро.

"Атлетико" хотел продать 29-летнего аргентинца за 20 миллионов евро, "Зенит" не стал платить такую сумму. Напомним, что полузащитник выступает за "Атлетико" с 2016 года. В текущем сезоне он провел в составе "матрасников" 12 матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола.

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