11:23 | Футбол — РФПЛ

"Атлетико" отказал "Зениту" в аренде Гайтана

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Полузащитник "Атлетико" Николас Гайтан не перейдет в "Зенит" в зимнее трансферное окно, утверждает Marca. Мадридский клуб отказал питерскому в аренде игрока на полгода за 2 миллиона евро.

"Атлетико" хотел продать 29-летнего аргентинца за 20 миллионов евро, "Зенит" не стал платить такую сумму. Напомним, что полузащитник выступает за "Атлетико" с 2016 года. В текущем сезоне он провел в составе "матрасников" 12 матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола.

Таблица переходов РФПЛ//
"Зенит" интересуется еще одним аргентинцем

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (17)
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crazysun78

глупенькие испанцы еще не знают цену слова "отказал"

15:21

SpaMan

да как они посмели!!!

15:10

Патриот Сибири

Решили, что не нужен посредник между ними и Оренбургом?

14:12

Хома Сапиенс

Фурсенко с Сарсанией 100 лямов еще в прошлом году освоили, а за оставшиеся гроши к ним никто не хочет. Миллера надо еще подрастрясти.

12:55

shpasic

ай, Шайтан!

12:29

К.Б.Ын

serzheo А зачем он был нужен? 12:00--------- А ведь без бакланов и их руководства жизнь в стране и в спорте была бы чиста и справедлива !!!

12:10

serzheo

А зачем он был нужен?

12:00

Болела_23

Ю.Ю.-Фсё)))

11:59

Ю.Ю.

Болела_23 ____________ Ладно)) Ещё...

11:54

К.Б.Ын

2Ю.Ю.: ты пачку бесплатных пельменей на входе или на выходе получаешь ? )))

11:53

Болела_23

Ю.Ю.-у Галицкого

11:52

К.Б.Ын

Она пахнет ванилью и шоколадом, рыбой, колбасой, оставляет за собой шлейф аромата карамели и горького миндаля. Такая она, Зинаида из помойки. )))))

11:52

Ю.Ю.

visp1961 ______________ ))))))))))))) Красава! А у кого, когда-нибудь были свои?

11:48

McNutter

профессиональные пятачки повылезали

11:47

К.Б.Ын

Ща выборы. Лафа бакланоидов закончилась. Зинаида идёт в фнл !!!

11:43

visp1961

Газпрому пока не до Зенита, а своих денег у голодранцев отродясь не бывало, потому и максимум, что могут себе позволить, взять игрока в аренду из ФНЛ(Зинкова)!!!

11:38

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Вот и славно.

11:33