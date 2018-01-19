Артур Юсупов: "Три месяца после операции, чувствую себя почти готовым"

Полузащитник "Зенита" Артур Юсупов, выступающий на правах аренды за "Ростов", продолжает программу восстановления после травмы. Он выложил на своей странице в Инстаграме видеоролик со своей тренировки.

"Многочасовые тренировки не проходят зря. Три месяца после операции, чувствую себя почти готовым", - написал Юсупов.

Напомним, Юсупов травмировал связки колена на одной из тренировок, а в середине октября ему сделали операцию.