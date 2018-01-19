14:39 | Футбол — РФПЛ

Артур Юсупов: "Три месяца после операции, чувствую себя почти готовым"

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Полузащитник "Зенита" Артур Юсупов, выступающий на правах аренды за "Ростов", продолжает программу восстановления после травмы. Он выложил на своей странице в Инстаграме видеоролик со своей тренировки.

"Многочасовые тренировки не проходят зря. Три месяца после операции, чувствую себя почти готовым", - написал Юсупов.

Напомним, Юсупов травмировал связки колена на одной из тренировок, а в середине октября ему сделали операцию. 

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