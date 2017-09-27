Артем Ребров: "Доверяйте своей команде, верьте в нее"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров на своей странице в Инстаграме опубликовал командную фотографию на матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1). Голкипер поблагодарил болельщиков за атмосферу.
Напомним, футболист получил во вчерашней встрече повреждение. Его заменил на 68-й минуте после столкновения с Мохамедом Салахом Александр Селихов. У 33-летнего голкипера красно-белых - сильный ушиб колена и подозрение на разрыв крестообразных связок.
"Доверяйте своей команде, верьте в нее, как бы что ни казалось со стороны, будто что-то идет не так, никогда не отворачивайтесь от ребят! Все будет хорошо! Безумный матч. Спасибо за атмосферу", - написал Ребров.
Доверяйте своей команде, верьте в неё, как бы что ни казалось со стороны, будто что-то идёт не так, никогда не отворачивайтесь от ребят!!! Все будет хорошо!!!✊🏻 Безумный матч. Спасибо за атмосферу🔴⚪️ #Ребров32 #Spartak #Liverpool #FCSM #LFC #SpartakMoscow #CampionsLeague #SpartakLiverpool #OtkrytieArena #26september17 #Спартак #СпартакМосква #СпартакЛиверпуль #Ливерпуль #ЛигаЧемпионов #UEFA