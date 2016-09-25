Артем Дзюба: "Зенит" сам себе создал проблемы"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после ничьей с "Анжи" (2:2) в гостевом матче 8-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда не должна позволять себе такие игры, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Отметим, что к середине первого тайма питерский клуб вел в счете 2:0.

– Начали неплохо, но такие матчи "Зенит" себе позволять не должен, – подчеркнул Дзюба. – Потеряли очки, упустили шанс подобраться к "Спартаку" ближе, все испортили себе сами. Нельзя самим себе привозить такие мячи. На ровном месте. Детские ошибки. Мистер нас предупреждал, что череда крупных побед, с одной стороны, вещь хорошая, с другой – опасная. Немного теряется концентрация. Он был прав. Такие голы, что мы пропустили, в детском саду последний раз видел. Очень обидно. Сами себе придумали проблемы. Когда "Анжи" сравнял, мы вновь встрепенулись. Пошли вперед. Странно, почему всю игру так нельзя играть. Но ничего страшного. Сделаем выводы. Впереди "Спартак".