"Арсенал" покидают Бурчану, Максимов, Шевченко и Расич

"Арсенал" на своем официальном сайте объявил, что команду покидают 33-летний полузащитник Александру Бурчану, 31-летний хавбек Илья Максимов, 33-летний форвард Игорь Шевченко и 26-летний нападающий Федерико Расич.

- "Арсенал" благодарит Александру Бурчану, Илью Максимова. Игоря Шевченко и Федерико Расича за профессиональное отношение к футболу и желает успешного продолжения карьеры!, - говорится на официальном сайте клуба.

Бурчано перешел в "Арсенал" в начале 2017 года и провел 36 матчей за команду. Максимов пополнил состав "оружейников" осенью 2016 года (25 матчей и 2 гола). Шевченко выступал за "Арсенал" с весенней части сезона ФНЛ-2015/16 (53 матча, 7 голов). Расич подписал контракт с клубом зимой прошлого года (19 матчей).