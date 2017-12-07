Армеец Макаров может перейти в "Динамо"

Московское "Динамо" может арендовать у ЦСКА полузащитника Александра Макарова. Динамовцы ищут крайнего атакующего полузащитника, но при этом ограничены в средствах. 21-летний Макаров, который в составе юношеской сборной России становился чемпионом Европы, принадлежит ЦСКА.

В этом сезоне футболист выходил на замену в отборочном матче Лиги чемпионов, когда армейцы в Греции выиграли у АЕКа 2:0. После этого в Германии игроку была сделана операция на голеностопе. Сейчас Макаров полностью восстановился и работает в общей группе. Прошлый сезон игрок на правах аренды провел в "Тосно". (Сергей ЕГОРОВ)