15:24 | Футбол — РФПЛ

Армеец Макаров может перейти в "Динамо"

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Московское "Динамо" может арендовать у ЦСКА полузащитника Александра Макарова. Динамовцы ищут крайнего атакующего полузащитника, но при этом ограничены в средствах. 21-летний Макаров, который в составе юношеской сборной России становился чемпионом Европы, принадлежит ЦСКА.

В этом сезоне футболист выходил на замену в отборочном матче Лиги чемпионов, когда армейцы в Греции выиграли у АЕКа 2:0. После этого в Германии игроку была сделана операция на голеностопе. Сейчас Макаров полностью восстановился и работает в общей группе. Прошлый сезон игрок на правах аренды провел в "Тосно". (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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grroznyi85

Бред. Можно с уверенностью сказать что Макаров в "Динамо" не перейдет. ЦСКА сейчас не в том положении чтобы разбрасываться игроками.

17:22