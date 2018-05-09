Ари: "Пока не ведем переговоров с "Локомотивом" по контракту"

Бразильский нападающий "Локомотива" Ари рассказал "СЭ", останется ли в команде на следующий сезон.

- По контракту с "Локо" есть новости?



- Мы пока не вели переговоров. Но как я уже говорил, если даже "Локо" решит не продлевать арендное соглашение или подписывать полноценный контракт, у меня есть варианты в других странах: в Турции, Эмиратах.

Думаю, что в ближайший месяц могут случиться перемены в карьере. Но сейчас не хочу об этом думать, я спокоен. Если не заключим соглашение с "Локо", для начала вернусь в "Краснодар".

Ари выступает за "Локомотив" на правах аренды с 2017 года. Его нынешнее арендное соглашение с железнодорожниками рассчитано до конца сезона-2017/18. Права на бразильца принадлежат "Краснодару", с которым игрока связывает контракт сроком до июня 2019 года. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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