Ари: "Краснодар" расслаблено начал матч с "Локомотивом"

Нападающий "Краснодара" Ари после поражения от "Локомотива" (1:2) в матче 5-го тура чемпионата России выразил мнение, что "быки" расслаблено провели начало встречи, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По его словам, это и привело к одному из пропущенных голов.

- Я думаю, мы начали матч расслабленными, не так, как хотел тренер - сказал Ари. - Хотели прессинговать до конца, но этот гол в конце тайма испортил наши планы.

- "Краснодар" сейчас переживает спад или последние матчи - это ряд случайных совпадений?

- Да, конечно, два поражения - это серьезно. Я повторюсь, мы начали матч расслабленными, надо больше внимания уделить тренировкам, работать серьезнее.

- Сергей Галицкий заходил в раздевалку после матча? Что-то говорил вам после матча?

- Он ничего не говорил. Он видел, что команда опечалена этим поражением. Нам надо добиться побед в следующих матчах.

- Как относитесь к уходу Страндберга и Сигурдссона?

- Конечно, уход двоих игроков - это тяжело, особенно в ходе чемпионата. Также у нас много травмированных футболистов. Новичок Налду усилит нашу команду.