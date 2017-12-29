"Анжи" подписал хавбека бухарестского "Динамо"

Полузащитник бухарестского "Динамо" Паул Антон перешел в "Анжи", сообщает клубная пресс-служба. Контракт с 26-летним игроком заключен на два с половиной года.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах хавбек провел 22 матча и забил шесть голов.
Ранее Антон выступал за "Хетафе" (32 матча, 2 гола).
Официально! 🔰 Паул #Антон – в #Анжи!– ФК "Анжи" (@fc_anji) 29 декабря 2017 г.
Футбольный клуб "Анжи" выкупил права на полузащитника Паула Антона у бухарестского "Динамо".
Контракт с румынским полузащитником заключён на два с половиной года.https://t.co/nJm0kylagS pic.twitter.com/Kg04W3KWyH
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Дополнительная информация
http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_priobrel_antona291217/