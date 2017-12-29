13:50 | Футбол — РФПЛ

"Анжи" подписал хавбека бухарестского "Динамо"


Полузащитник бухарестского "Динамо" Паул Антон перешел в "Анжи", сообщает клубная пресс-служба. Контракт с 26-летним игроком заключен на два с половиной года.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах хавбек провел 22 матча и забил шесть голов.

Ранее Антон выступал за "Хетафе" (32 матча, 2 гола).

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Дополнительная информация

http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_priobrel_antona291217/

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