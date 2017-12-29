"Анжи" подписал хавбека бухарестского "Динамо"

Полузащитник бухарестского "Динамо" Паул Антон перешел в "Анжи", сообщает клубная пресс-служба. Контракт с 26-летним игроком заключен на два с половиной года.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах хавбек провел 22 матча и забил шесть голов.

Ранее Антон выступал за "Хетафе" (32 матча, 2 гола).