"Анжи": "Павел Яковлев остается в клубе с понижением зарплаты"

Руководитель пресс-службы "Анжи" Айдемир Даганов рассказал "СЭ", что полузащитник Павел Яковлев остается в клубе. Отметим, что ранее футболист расторг контракт с махачкалинцами и хотел перейти в "Крылья Советов", но из-за регламента ФИФА не смог этого сделать. Яковлев уже заигран за один сезон за "Спартак-2" и "Анжи".
– Павел Яковлев принял решение остаться в "Анжи" с дальнейшим понижением зарплаты, – сказал Даганов. (Сергей АСТАХОВ)
акробат
жаль, что регламент таков. ждём в Крыльях в следующем году
17:31
баламошка
Молодец, доказывай.
17:16
Петя
Яковлев ничем не хуже Самедова, а вот на обочине!
16:48
serenky25
У нас на заводе по производству пакетов тоже есть футбольная команда. играют в свободное время.
16:37
Болела_23
Остался от безисходности. Будет номер отбывать, или лавку полировать.
16:22