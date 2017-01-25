16:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи": "Павел Яковлев остается в клубе с понижением зарплаты"

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Руководитель пресс-службы "Анжи" Айдемир Даганов рассказал "СЭ", что полузащитник Павел Яковлев остается в клубе. Отметим, что ранее футболист расторг контракт с махачкалинцами и хотел перейти в "Крылья Советов", но из-за регламента ФИФА не смог этого сделать. Яковлев уже заигран за один сезон за "Спартак-2" и "Анжи".

– Павел Яковлев принял решение остаться в "Анжи" с дальнейшим понижением зарплаты, – сказал Даганов. (Сергей АСТАХОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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акробат

жаль, что регламент таков. ждём в Крыльях в следующем году

17:31

баламошка

Молодец, доказывай.

17:16

Петя

Яковлев ничем не хуже Самедова, а вот на обочине!

16:48

serenky25

У нас на заводе по производству пакетов тоже есть футбольная команда. играют в свободное время.

16:37

Болела_23

Остался от безисходности. Будет номер отбывать, или лавку полировать.

16:22

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