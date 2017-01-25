"Анжи": "Павел Яковлев остается в клубе с понижением зарплаты"

Руководитель пресс-службы "Анжи" Айдемир Даганов рассказал "СЭ", что полузащитник Павел Яковлев остается в клубе. Отметим, что ранее футболист расторг контракт с махачкалинцами и хотел перейти в "Крылья Советов", но из-за регламента ФИФА не смог этого сделать. Яковлев уже заигран за один сезон за "Спартак-2" и "Анжи".

– Павел Яковлев принял решение остаться в "Анжи" с дальнейшим понижением зарплаты, – сказал Даганов. (Сергей АСТАХОВ)