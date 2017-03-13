Андрей Семенов: "Ничья с "Ростовом" закономерна"

Защитник "Терека" Андрей Семенов после матча 19-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:0) назвал ничейный результат справедливым. Он отметил, что хозяевам было легче играть на своем поле.

– Ничья – закономерный результат матча с "Ростовом"?

– Думаю, закономерный, – приводит официальный сайт грозненцев слова Семенова. – "Ростов" был лучше приспособлен к этому полю. В первом тайме мы еще пытались играть в футбол, но было много обрезов, не вынужденных ошибок. Из-за этого стали действовать скованно, и игра во втором тайме испортилась. Были мысли только о сохранении ничейного результата.

– По игре с "Манчестером", наверное, уже видели, какое поле в Ростове?

– Все понимали, на каком поле предстоит играть. Но это плохо и для "Ростова", так как это играющая команда, которая хочет играть в футбол. Сегодня выиграла бы команда, которая выиграла борьбу. Никто не выиграл – результат закономерен.