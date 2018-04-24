Анатолий Бышовец: "У "Спартака" сейчас нет воли к победе"

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец – о ситуации, в которой оказался после трех подряд поражений "Спартак". Напомним, что красно-белые уступили "Уралу" (1:2) и "Ахмату" (1:3) в премьер-лиге, а также "Тосно" (1:1, 4:5 – пен.) в Кубке России.

– После вчерашнего поражения красно-белых появилась информация об увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера в случае непопадания "Спартака" в зону Лиги чемпионов. Это стало бы адекватным решением?

– Оценивать положение Карреры сложно, не зная обстановки внутри команды, но результаты трех последних матчей "Спартака" действительно оставили много вопросов. Такие неудачи, как вчера и на прошлой неделе носят для красно-белых уже хронический характер. То, что случилось с командой за этот короткий срок, напоминает ситуацию с увольнением Дмитрия Аленичева, когда клуб вылетел из Лиги Европы, проиграв кипрскому АЕК. На протяжении долгого времени мы видим проблемы в обороне. Лично я не заметил, чтобы велась какая-то работа для решения этой проблемы. Несмотря на привлечение достаточного количества иностранных и отечественных футболистов в защитную линию, ее надежность не возрастает. В игре "Спартака" нет сбалансированности, оборона и переход в атаку оставляют желать лучшего.

– Капитан москвичей Глушаков вчера все 90 минут просидел на скамейке запасных…

– Не думаю, что в данной ситуации есть основания думать о каких-то трениях между тренерами и игроками. Объективно, Глушаков уступает самому себе образца прошлого года в объеме и качестве выполняемой работы. Думаю, у Дениса есть проблемы, связанные с физической подготовкой, хавбек не выглядит футболистом, достигшим оптимальных кондиций.

– Как же, по-вашему, "Спартаку" выбраться из кризиса?

– Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, а спасается тот, кто борется. И это уже проблема всей команды, не только тренера. Если в прошлом сезоне мы говорили о единой воле спартаковцев к победе, то в этом сезоне она отсутствует. (Иван ТОРОПЦЕВ)