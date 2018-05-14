"Амкар" – о стыках с "Тамбовом": зачем 20 мая играть в манеже?

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов высказался об условиях проведения стыкового матча с "Тамбовом" на поле соперника. Первая стыковая игра за место в чемпионате России на сезон-2018/19 состоится в Перми 17 мая, ответная - в Тамбове 20 мая.
– Мы играем почти летом, – говорит Маслов. – Премьер-лига – турнир дорогой, условия должны быть соответствующие. Если есть проблема со своим стадионом, надо арендовать арену в другом городе. У нас были проблемы с полем, мы их решали, выступая на резервных аренах. Здесь мы играем летом в манеже... Нужно уважать футболистов. Считаю, что играть в манеже 20 мая неправильно.
– Какие ваши действия?
– Звонил в РФС. Мне сказали, что в стыках будут те же поля, которые задействованы в первенстве. Но это принималось специальным решением исполкома. Но, может быть, принять иное решение, учитывая время года? Играй переходные матчи зимой, вопросов бы не возникло. Сейчас жара стоит, полей достаточно.
– Что делать?
– Арендовать нормальный стадион. Мы готовы приехать хоть в Хабаровск. Призываю играть в футбол в нормальных условиях. (Сергей ЕГОРОВ)
john788
Ну что идиотничать то ? думали Тамбов со своим манежем не дотянет до четверки, а Енисей выйдет напрямую. Ни в каком исполкоме эту порнографию не хотели устраивать, сейчас по результату этому, как сейчас модно, на следующий год примут регламент новый )))))
12:27
ЗЗ+
Но это принималось специальным решением исполкома. Но, может быть, принять иное решение, учитывая время года? Играй переходные матчи зимой// Т.е. полагает, что когда принималось это спец. решение исполкома, никто не знал, что переходные матчи будут играться "почти летом", а не зимой? :)
12:20
баламошка
shpasic баламошка, да понятно, что для СЭ написать, что Зенит выиграл Лигу Чемпионов - это катастрофа))////////////Так это не Зенит на самом деле, так-то, а ДИНАМО. Переименовали просто. Зениты же исторически никому не нужны были. Сколько их было всю жизнь в России, а сколько Динам, Спартаков, Ска? Несравнимые цифры. Скоро выскочек всех пересодют и вернётся законное историческое имя ДИНАМО.
12:04
alex-ls
зассал Масленка
12:01
milanmilan
В манеже надо выращивать клубнику или огурцы, но не в футбол играть
11:57
shpasic
баламошка, да понятно, что для СЭ написать, что Зенит выиграл Лигу Чемпионов - это катастрофа))
11:54
баламошка
Тьфу, не то сделал) Шпаська, никого волейбол не интересует, если он не связан со Спартаком! И лошади с паровозами тоже были бы всем безразличны без присутствия великой секты. Так что ничего удибительного) Хватит подымать смуту против Спартак-Экспресса!)
11:53
uaom
Удачи Тамбову !
11:52
баламошка
shpasic сейчас вот открыл свежий номер СЭ - о победе волейбольного Зенита в ЛЧ (пятый из пяти титулов в сезоне для казанцев) всего маленький параграф на последней странице, но зато три первых разворота - о третьей команде в РФПЛ (при том, что второе и третье места особого значения не имеют). шикарно.
11:51
shpasic
сейчас вот открыл свежий номер СЭ - о победе волейбольного Зенита в ЛЧ (пятый из пяти титулов в сезоне для казанцев) всего маленький параграф на последней странице, но зато три первых разворота - о третьей команде в РФПЛ (при том, что второе и третье места особого значения не имеют). шикарно.
11:33
Митяй.КБ
Тамбов в пл собрался?Весь бюджет области потратят на футбол
11:33
lokokin
Эти две команды стоят друг друга(((
11:31
баламошка
Да вы лучше как бомжи, паровозы и лошади играйте гостевой матч на своём стадионе, тогда вас зауважают. Сила!
11:27
shur
И зачем такой Тамбов в РФПЛ? Если нет нормального поля.
11:25