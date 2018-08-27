20:11 | Футбол — РПЛ

Александр Шикунов: "Никаких переговоров с Божовичем не было, работать будет Тихонов"


Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов опроверг информацию о том, что Андрея Тихонова на посту главного тренера сменит Миодраг Божович. Самарцы после пяти матчей набрали 4 очка и занимают предпоследнее место в таблице. С Божовичем Шикунов сотрудничал во время работы в "Ростове".

- О Божовиче я сам услышал из новостей, - сказал Шикунов в передаче "8-16". - Никаких переговоров с Миодрагом не было. Он работал с нами в "Ростове", большой мой товарищ. Но работать у нас будет Тихонов, поводов для разговоров нет.

Енисей - Крылья Советов

 

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http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/

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