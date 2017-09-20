Александр Дюков: "Правила финансового fair play требуют донастройки"

В понедельник "Зенит" разгромил "Уфу"​ (3:0) и единолично возглавил турнирную таблицу. О старте нового сезона, трансферах, последних изменениях в системе петербургского клуба и общей ситуации в российском футболе в интервью "СЭ" рассказал председатель совета директоров сине-бело-голубых Александр Дюков.

– Финансовый fair play сильно мешает решить задачу попасть в топ-10 команд Европы?

– В целом финансовый fair play – правильная идея, верная для европейского футбола. Но текущие правила, на мой взгляд, требуют донастройки. При этом я хочу подчеркнуть, что "Зенит" полностью им соответствует. Просто мы видим определенные угрозы для европейского футбола, и в принципе не хотелось бы, чтобы из-за, скажем так, некоторой неоптимальности действующих правил деньги инвесторов и болельщиков ушли бы на другие футбольные рынки или в другие виды спорта. Мы находимся в диалоге с УЕФА и при этом не пытаемся что-то выторговать для себя, а скорее действуем в интересах европейского футбола в целом. (Максим МАКСИМОВ)

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