Агент: "Зарплата Фернандеса может стать проблемой для "Наполи"

Известный итальянский агент Людовико Спинози поделился с "СЭ" мнением о возможном переходе защитника ЦСКА Мариу Фернандеса в "Наполи". Он отметил, что зарплата футболиста может стать препятствием для этого трансфера.

– Переход Фернандеса в "Наполи" возможен, – считает Спинози. – Неаполитанскому клубу нужен правый защитник. Но проблемой может стать высокая зарплата футболиста – "Наполи" не может предложить защитнику больше, чем 2,5 миллиона евро в год. (Игорь НОВИКОВ)

27-летний защитник сборной России провел пять матчей на чемпионате мира, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Срок контракта Мариу Фернандеса с ЦСКА истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны "Валенсии" и "Интера".

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Таблица переходов РПЛ //

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