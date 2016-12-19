10 клубов РФПЛ планируют провести сборы в Турции

"СЭ" приводит планы клубов премьер-лиги на зимние сборы. 10 из 16 команд собираются по меньшей мере один сбор провести в Турции, где в понедельник был застрелен посол России Андрей Карлов. Президент РФПЛ Сергей Прядкин в разговоре с корреспондентом "СЭ" заявил, что лига будет ждать реакции МИД и руководства страны.

"Спартак" – сборы не в Турции.

"Зенит" – третий сбор в Турции, даты пока не определены.

ЦСКА – сборы не в Турции.

"Терек" – сборы в Турции с 15 по 27 января и с 30 января по 10 февраля.

"Краснодар" - второй сбор в Турции, даты пока не определены.

"Амкар" - три сбора в Турции с 12 января.

"Ростов" - второй сбор в Турции, даты пока не определены.

"Уфа" – второй и третий сбор в Турции, даты пока не определены.

"Рубин" – сборы не в Турции.

"Локомотив" – сборы не в Турции.

"Анжи" – сборы в Турции с 29 января по 9 февраля и с 12 по 22 февраля.

"Крылья Советов" – первый сбор в Турции с 9 января.

"Урал" – сборы не в Турции.

"Оренбург" - три сбора в Турции: с 10 по 22 января, с 27 января по 8 февраля и с 13 по 25 февраля.

"Арсенал" – три сбора в Турции, даты пока не определены.

"Томь" - информации о сборах пока нет.

Кроме того, в 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" встретится с "Фенербахче" (16 февраля – дома и 22 февраля – в гостях).

Напомним, что в начале 2016 года большинству клубов премьер-лиги пришлось отказаться от сборов в Турции из-за рекомендаций руководства страны. В конце августа сборная России провела товарищеский матч с Турцией (0:0) в Анталье. Это была первая игра национальной команды под руководством Станислава Черчесова.