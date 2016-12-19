Президент РФПЛ Сергей Прядкин в разговоре с корреспондентом "СЭ" отреагировал на трагическое событие в Турции, которое произошло сегодня вечером. В понедельник в Анкаре был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов.

– Я знал Андрея Геннадьевича Карлова, – сказал Прядкин. – Он был директором консульского департамента МИД, он много помогал нам, футбольным клубам. Приношу искренние соболезнования семье.

Конечно, по моему мнению, это идет на разрушение отношений России и Турции. Трудно сейчас говорить о какой-то реакции со стороны футбола, мы всегда прислушиваемся к рекомендациям МИД России, указаниям руководства страны. Вы знаете о том, что мы были первой федерацией, которая после известных трагических событий отправилась на игру в Турцию. Все прошло здорово, на высшем уровне. Мы сотрудничаем с нашими турецкими коллегами, у нас очень добрые отношения. Терроризм везде одинаков, во всем мире. С этим надо бороться.

– "Краснодару" предстоит матч Лиги Европы в Турции, кроме того, в этой же стране наши клубы традиционно проводят сборы. Что вы намерены предпринять?

– Сегодня гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг был в офисе лиги, еще до трагических событий в Турции. Мы говорили о том, что со спортивной точки зрения матч предстоит очень сложный. Уверен, что турецкие власти обеспечат безопасность на данной игре, но еще раз повторю, что хотелось бы знать реакцию руководства страны, нашего МИД. (Сергей ЕГОРОВ)

В 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" встретится с "Фенербахче" (16 февраля 2017 года – дома и 22 февраля – в гостях).

Напомним, что в начале 2016 года большинству клубов премьер-лиги пришлось отказаться от сборов в Турции из-за рекомендаций руководства страны. В конце августа сборная России провела товарищеский матч с Турцией (0:0) в Анталье. Это была первая игра национальной команды под руководством Станислава Черчесова на посту главного тренера.