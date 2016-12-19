Президент РФПЛ Сергей Прядкин в разговоре с корреспондентом "СЭ" отреагировал на трагическое событие в Турции, которое произошло сегодня вечером. В понедельник в Анкаре был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов.
– Я знал Андрея Геннадьевича Карлова, – сказал Прядкин. – Он был директором консульского департамента МИД, он много помогал нам, футбольным клубам. Приношу искренние соболезнования семье.
Конечно, по моему мнению, это идет на разрушение отношений России и Турции. Трудно сейчас говорить о какой-то реакции со стороны футбола, мы всегда прислушиваемся к рекомендациям МИД России, указаниям руководства страны. Вы знаете о том, что мы были первой федерацией, которая после известных трагических событий отправилась на игру в Турцию. Все прошло здорово, на высшем уровне. Мы сотрудничаем с нашими турецкими коллегами, у нас очень добрые отношения. Терроризм везде одинаков, во всем мире. С этим надо бороться.
– "Краснодару" предстоит матч Лиги Европы в Турции, кроме того, в этой же стране наши клубы традиционно проводят сборы. Что вы намерены предпринять?
– Сегодня гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг был в офисе лиги, еще до трагических событий в Турции. Мы говорили о том, что со спортивной точки зрения матч предстоит очень сложный. Уверен, что турецкие власти обеспечат безопасность на данной игре, но еще раз повторю, что хотелось бы знать реакцию руководства страны, нашего МИД. (Сергей ЕГОРОВ)
В 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" встретится с "Фенербахче" (16 февраля 2017 года – дома и 22 февраля – в гостях).
Напомним, что в начале 2016 года большинству клубов премьер-лиги пришлось отказаться от сборов в Турции из-за рекомендаций руководства страны. В конце августа сборная России провела товарищеский матч с Турцией (0:0) в Анталье. Это была первая игра национальной команды под руководством Станислава Черчесова на посту главного тренера.
Алый Дракон
Очень странная ситуация - посол России передвигается по Турции и участвует в мероприятиях без охраны. Это самое первое, что бросилось в глаза... Притом, что в Турции теракты, рядом Сирия, и мы имеем определенное отношение ко всему этому... А молодчик, убивший посла, еще и спокойно разглагольствует после этого почти минуту... Все это очень странно... А выводы пусть каждый для себя сделает сам... И да, видимо, "дружба" опять закончилась на какое-то время... Потом Эрдоган принесет то, что нужно (заодно накажет, кого нужно), и будем опять "дружить"... До следующей ссоры...
00:45
Al Rains
я думаю мусульмане, в основном, щас на стороне России, а так называемые террористы используют лишь их религию, никакого отношения к ней не имея... и корни этого террористического зла исключительно в англо саксонских странах
00:36
Восставший из пепла
У нас одна реакция возможна - поддереться, улыбнуться потом (понять-простить как самолетом) и девок легких на передок к туркам отправить. Ни Россию, ни русских уже давно никто не уважает.
00:03
Новоуепинни
spetrov Наши тролли еще и большие специалисты в политике. Ну как без них в этом вопросе. 23:57 -------------------- А без спетрова вообще никуда, день впустую ))
00:03
Новоуепинни
Так-то можно и в Сирии сборы провести. Исинбаева же была, грит очень понравилось
00:01
spetrov
...на страницах вроде бы спортивного портала, который с самого начала существования газеты объявлял о своем неучастии в политике. Какие хорошие слова были напечатаны в том редакционном манифесте (можно так сказать. Какие уважаемые журналисты под ним подписались тогда. Что-то надо с ним делать, уважаемый СЭ.
23:59 19 декабря
spetrov
Наши тролли еще и большие специалисты в политике. Ну как без них в этом вопросе.
23:57 19 декабря
Новоуепинни
Тарасова туда на сборы отправьте, одиночные.
23:57 19 декабря
RW.irk
Arvlad Хотел написать - до каких пор вы будете ждать пока кто-то пёрнет и как? ============== Пойти застрелиться?))
23:55 19 декабря
Arvlad
Хотел написать - до каких пор вы будете ждать пока кто-то пёрнет и как?
23:53 19 декабря
Arvlad
До каких пор вы будете ждать
23:50 19 декабря
RW.irk
Вот это да! В России ларёчники знают того (единственного) человека, который развязал войну в Сирии. Сила!))
23:40 19 декабря
CanagliaVova
Продолжаем играть в ведущую мировую державу.
23:39 19 декабря
CanagliaVova
Продолжаем играть в ведущую мировую державу.
23:36 19 декабря
CanagliaVova
В своем микроблоге Зюганов 18 сентября 2012 года написал следующее: "Американского посла в Ливии расстреляли как последнюю собаку. Это был главный специалист по ливийской "революции". Он получил то, что посеял".
23:36 19 декабря
Монте-Кристо (Мститель) .
Один развязал войну в Сирии, а убили другого. Не говорю уж о самолете, взорванном над Синаем. Несправедливо устроена жизнь. Особенно в России.
23:34 19 декабря
Весёлый©
Наступили времена, посоны, когда на всех курортах арабского мира россиянам безопаснее говорить по-английски. И это не шутка.
23:26 19 декабря
CanagliaVova
Карлов - что Грибоедов. Земля пухом!
23:17 19 декабря
CanagliaVova
Что, опять не дружим?
23:16 19 декабря
RW.irk
Ох, повылазили-то. Нормально так смотрю бомбит)
23:15 19 декабря
kaduly
Все пройдёт по сценарию соболезнования, извинения и забыли
23:10 19 декабря
Новоуепинни
Сделают как царь скажет и не пикнут, ибо по менталитету рабы)) Скажет не ездить на сборы - не поедут. Скажет можете ехать - поедут хоть под турецким флагом ))
23:06 19 декабря
saravakos
"хотелось бы знать реакцию руководства страны, нашего МИД." своего мнения нет в принципе!!!
22:48 19 декабря
Сeрый
regiment --------- А чем ответишь? Воевать, что ли собрался? Кишка тонка. Занимайся своим делом, если оно есть, а в политику не лезь.
22:43 19 декабря
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
классический способ развязать войну.
22:41 19 декабря
regiment
со спины стрелял, трусливо, как любой араб. сколько ещё таких ударов терпеть? два уже было....
22:31 19 декабря
Secutor
Фигня, все, как миленькие, поедут на сборы и ни кто не будет протестовать. Мутке превед!
22:19 19 декабря