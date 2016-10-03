Геннадий Орлов: "Лодыгин? С таким вратарем "Зенит" не может выиграть ни Лигу Европы, ни чемпионат России"

Комментатор матча 9-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Спартак" Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что вратарь питерцев Юрий Лодыгин допустил серьезную ошибку. По словам журналиста, с таким вратарем на титулы "Зениту" рассчитывать не приходится.
– Считаете, что на поле "Зенит" превзошел "Спартак"?
– В первом тайме – нет, "Спартак" был лучше. А вот после перерыва зенитовцы соперника превзошли. Хотя первый пропущенный гол Лодыгина – это нелепость.
– Лодыгин этим ляпом подписал себе приговор?
– Решать главному тренеру. Но с таким вратарем "Зенит" не может выиграть ни Лигу Европы, ни чемпионат России. Более того, нужны еще два центральных защитника.
MIKE-BEST
Platinum1991 ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: "ЛОДЫГИН? ДА! Лодыгин! У Орлова память КОРОТКА и он РЕЗКО ЗАБЫЛ, как Лодыгин ВЫРУЧАЛ Зенит и ТАЩИЛ и спасал Зенит от поражений во множестве матчей! Вот вам и НЕ БЛАГОДАРНОСТЬ Орлова! Так НЕ ГОДИТСЯ! _______________________________________________________________________ В том то и дело что выручал , да и то редко , а сейчас опустился на свой уровень. Кстати , за прошлые "выручалки" он получал приличную сумму в евро . На прощлом жить нельзя , нужно играть и подтверждать свой уровень здесь и сейчас. Тем более за такие деньги , которые получает Юрий Лодыгин.
11:56
Teoretik
Судя по последнему туру, то Лодыгин допускал ошибки, за что в спортшколе прошлись бы по нему матом! Чем там занимается тренер вратарей? Анекдоты травят что-ли или яйца чешут, извините меня за слэнг!
11:52
MIKE-BEST
В кои веки Орлов ПРАВ относительно вратаря Зенита Лодыгина. Почему Юра так часто ошибается ? Одни говорят звезду поймал , другие говорят конкуренции нет , но это всё не так. Лодыгин действительно старается и изо всех сил хочет играть хорошо и надёжно. Тогда почему ошибки ? Всё просто. Просто уровень Зенита выше уровня мастерства Лодыгина. Представьте , вы средний водитель легкого автомобиля , а у вас работа где нужно ехать быстро и правильно. А вы так не можете и у вас не получается этому научиться , ну ни как не получается. Вы начинаете нервничать , подрезать , вести автомобиль на большой скорости неадекватно и в результате авария , врезаетесь в столб .... Уровень мастерства Юрия Лодыгина это чемпионат Греции или вторая восьмёрка команд нашей премьер лиги. Вот там он будет в своей тарелке. А руководство Зенита всё надеется на прогресс Лодыгина . Этого уже не будет . Все сроки вышли и это уже всем понятно. Что теперь делать ? Нужно искать вратаря , Мишка не потянет при всём к нему уважении . Очень надеюсь , что Барон (Луческу) всё таки не станет нянчится и донесёт мысль о смене вратаря руководству клуба. Иначе , чемпионства не видать в этом году. Итак из-за Лодыгина потеряли 7 очков в прошлом году , лишились Лиги Чемпионов и шансов на чемпионство.
11:46
Platinum1991
ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: "ЛОДЫГИН? ДА! Лодыгин! У Орлова память КОРОТКА и он РЕЗКО ЗАБЫЛ, как Лодыгин ВЫРУЧАЛ Зенит и ТАЩИЛ и спасал Зенит от поражений во множестве матчей! Вот вам и НЕ БЛАГОДАРНОСТЬ Орлова! Так НЕ ГОДИТСЯ! Юрий Лодыгин отличный вратарь и он себя ещё ПОКАЖЕТ! Юрий отличный вратарь и НЕ ГОЖЕ Орлову бросать камешки в его ВРАТАРСКИЙ огород. Благодарим Юрия Лодыгина за ОТЛИЧНУЮ вратарскую игру! Юрий потренирует приём мяча с отскоком и всё будет ПУТЁМ!
11:41
psevdonim777
Лодыгина к Кафанову и всё наладится. Джанаева за десяточку уступим.
11:41
ухтышъ
Бабурина в ворота и Новосельцева в пару к Нету, а можно вообще трио центральных сделать Новосельцев - Нету - Кришито, а Жирков и Смольников выдвинуть выше!!!
11:24
Наш
higagy,лучше горькая правда чем сладкая ложь! Надо нести ответственность за свои ошибки.Подвёл команду-сел на лавку.Пора дать настоящий шанс другим вратарям.
11:19
Бармалей3000
Вратарь действительно низкого уровня. Не понятно кто его присмотрел??? Худший вратарь в премьер лиге!
11:16
higagy
Дядя Гена с ума сошел, уже свои не лучшие в мире... Куда катится этот мир :(
11:11