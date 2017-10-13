Президент "ПСЖ" предоставил экс-генсеку ФИФА виллу в Италии в качестве взятки

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи предоставил бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке виллу на Сардинии как взятку, утверждает AFP. Стоимость дома составляет 7 миллионов евро. Взамен Аль-Хелаифи были предоставлены права на покупку трансляций матчей чемпионатов мира.

Ранее стало известно, что Вальке, а также Аль-Хелаифи, который является исполнительным директором BeIn Media Group (компания специализируется на реализации прав на трансляции спортивных мероприятий), подозреваются в мошенничестве, подделке документов и подкупе частных лиц. Отмечалось, что Вальке за взятку продал Аль-Хелаифи теле– и радиоправа на трансляцию матчей чемпионатов мира 2018 – 2030 годов для ряда стран.

Напомним, Вальке был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет по обвинению в причастности к коррупционному делу. Апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне он подал 28 февраля.

Вальке был генсеком ФИФА с 2007 года. Уволен он был 9 января. Вальке проходил соучастником по делу о получении ЮАР права на проведение ЧМ-2010, а также подозревался в незаконной перепродаже билетов ЧМ-2014.