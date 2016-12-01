Николай Комличенко: "Могу ли вытеснить Смолова? Пока нет"

Нападающий "Слована" Николай Комличенко, права на которого принадлежат "Краснодару", отметил, что хотел бы вернуться в Россию. По его словам, конкуренцию с Федором Смоловым на данный момент он выдержать не сможет.

– Кто из русских в чешской лиге выделяется?

– Кара, конечно. Слава Караваев, защитник, играет за "Спарту" – он уже шесть голевых передач отдал. С таким вообще кайф играть! Когда защитник тебе подает в голову и надо только ее подставить.

– Кто – икона чешской лиги, чье бы фото вы нанесли на обложку FIFA16?

– Караваева – точно. Я бы его выделил. У Славы огромный потенциал.

– Понимаете, почему он не востребован в чемпионате России? И почему вы не возвращаетесь?

– Да у меня и мыслей не было таких. Играл-то в России во второй лиге, а сейчас – в европейском чемпионате, в Лиге Европы.

– А приоритет?

– Хочется поиграть в Европе, в немецкой бундеслиге. А вообще, приоритет – вернуться в "Краснодар", стать там игроком основного состава.

– Если возвращаться в "Краснодар", то надо конкурировать со Смоловым. Можно на "банку" сесть.

– Ну да, можно. Но это конкуренция.

– Есть ощущение, что можете вытеснить Смолова?

– На данный момент – нет. Просто хочется, чтобы ко мне относились, как к игроку основного состава, который может помочь команде.

– Могли бы, как Окриашвили, забить ударом через себя?

– Пойдет хорошая подача – пробью, а там уже вопрос, залетит или нет. (Сергей ЕГОРОВ)

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