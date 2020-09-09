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Медведев и Рублев рубятся на US Open. И вот как они выглядели 7 лет назад

9 сентября 2020, 22:48
Андрей Рублев, Елена Остапенко, Даниил Медведев. Фото Twitter
Андрей Рублев, Елена Остапенко, Даниил Медведев. Фото Twitter
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В эти минуты российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев проводят матч четвертого круга US Open. Официальный Twitter турнира выложил их совместное фото 2013 года. Вместе с ними сфотографировалась и латвийская теннисистка Елена Остапенко.

Медведев и Рублев в рамках турниров ATP проводят четвертый матч. В первых трех победил Медведев.

Трансляция матча Рублев — Медведев

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