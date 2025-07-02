Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

2 июля 2025, 21:42

Пары Александровой и Калинской вышли во второй круг Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анна Калинская пробились во второй круг Уимблдонского турнира в парном разряде.

Александрова в паре с китаянкой Чжан Шуай обыграли украинок Надежду Киченок и Юлию Стародубцеву — 7:5, 6:2.

Калинская и румынка Сорана Кирстя победили дуэт Анжелика Морателли/Сабрина Сантамария (Италия/США) — 6:2, 6:3

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Чжан Шуай (Россия/Китай, 14) — Надежда Киченок/Юлия Стародубцева (Украина) — 7:5, 6:2

Сорана Кирстя/Анна Калинская (Румыния/Россия) — Анжелика Морателли/Сабрина Сантамария (Италия/США) — 6:2, 6:3

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Уимблдон
Анна Калинская
Екатерина Александрова
Читайте также
Художник Уляшев и его экс-супруга обменялись обвинениями в краже и растлении
Татьяна Навка требует отменить введенные против нее санкции ЕС
Инфантино — главный враг футбола
Появились первые кадры второго сезона «Декстера: Воскрешение»
Виньяс останется в Мексике, «Палмейрас» отказал в Лопесе, Ливай хочет уйти. Что происходит с поиском нового нападающего в «Спартаке»
Собака помогла найти тело пропавшей две недели назад в Подмосковье хозяйки
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Эйнгорн
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Эйнгорн
Андрей Кириленко — о семье и принципах
Андрей Кириленко — о семье и принципах
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Уимблдон 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Павлюченкова вошла в пятерку лидеров по количеству виннерсов на Уимблдоне
Синнер и Свентек получили по 4 миллиона долларов за победу на Уимблдоне
Шарапова поздравила Синнера с победой на Уимблдоне
«Печальный и мрачный день для тенниса». Впервые «мейджор» выиграли сразу два допингиста
Алькарас — о поражении в финале Уимблдона: «Покидал корт с высоко поднятой головой»
Синнер о победе на Уимблдоне: «Я потерпел тяжелое поражение в Париже, так что сейчас много эмоций»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шнайдер уступила 118-й ракетке мира Парри во втором круге Уимблдона

Рахимова обыграла Паолини во втором круге Уимблдона
Новости
RSS RSS
Все новости