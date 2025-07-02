Пары Александровой и Калинской вышли во второй круг Уимблдона
Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анна Калинская пробились во второй круг Уимблдонского турнира в парном разряде.
Александрова в паре с китаянкой Чжан Шуай обыграли украинок Надежду Киченок и Юлию Стародубцеву — 7:5, 6:2.
Калинская и румынка Сорана Кирстя победили дуэт Анжелика Морателли/Сабрина Сантамария (Италия/США) — 6:2, 6:3
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 71 630 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Чжан Шуай (Россия/Китай, 14) — Надежда Киченок/Юлия Стародубцева (Украина) — 7:5, 6:2
Сорана Кирстя/Анна Калинская (Румыния/Россия) — Анжелика Морателли/Сабрина Сантамария (Италия/США) — 6:2, 6:3
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