Пары Александровой и Калинской вышли во второй круг Уимблдона

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анна Калинская пробились во второй круг Уимблдонского турнира в парном разряде.

Александрова в паре с китаянкой Чжан Шуай обыграли украинок Надежду Киченок и Юлию Стародубцеву — 7:5, 6:2.

Калинская и румынка Сорана Кирстя победили дуэт Анжелика Морателли/Сабрина Сантамария (Италия/США) — 6:2, 6:3

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Чжан Шуай (Россия/Китай, 14) — Надежда Киченок/Юлия Стародубцева (Украина) — 7:5, 6:2

Сорана Кирстя/Анна Калинская (Румыния/Россия) — Анжелика Морателли/Сабрина Сантамария (Италия/США) — 6:2, 6:3