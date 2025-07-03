Рублев — о словах Зверева про ментальные проблемы и одиночество: «Я прекрасно его понимаю, мы чувствовали одно и то же»

Российский теннисист Андрей Рублев отреагировал на слова немца Александра Зверева о его ментальных проблемах.

Ранее Зверев признался, что чувствует себя одиноким и думает обратиться к психологу.

«Это не имеет никакого отношения к теннису. Вы можете найти объяснения, что истощены или устали играть без остановки, но это не имеет никакого отношения к теннису. Теннис — просто спусковой крючок. Это что-то внутри вас, с чем вам приходится иметь дело. Это может случиться со всеми — Саша любит теннис, многие игроки любят теннис. Те игроки, которые его не любят, более расслаблены, потому что им все равно, у них другие приоритеты. Но это стреляет в тех, кто его любит. Скажите Саше, чтобы он сделал перерыв. Хотя ему будет трудно это сделать, потому что он с удовольствием играл бы дальше.

Я понимаю, что он чувствует, потому что, как я уже сказал, это тяжело для всех. Это нелегко объяснить, но с этим может столкнуться каждый, поэтому нет смысла объяснять. Я прекрасно его понимаю, мы чувствовали одно и то же. Как ни борись, все равно», — приводит слова Рублева Punto de Break.

Зверев на старте Уимблдона проиграл французу Артуру Риндеркнеху. Рублев 2 июля победил южноафриканца Ллойда Харриса и сыграет с французом Адрианом Маннарино в третьем круге.