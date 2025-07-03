3 июля 2025, 00:51

Рублев — о словах Зверева про ментальные проблемы и одиночество: «Я прекрасно его понимаю, мы чувствовали одно и то же»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский теннисист Андрей Рублев отреагировал на слова немца Александра Зверева о его ментальных проблемах.

Ранее Зверев признался, что чувствует себя одиноким и думает обратиться к психологу.

«Это не имеет никакого отношения к теннису. Вы можете найти объяснения, что истощены или устали играть без остановки, но это не имеет никакого отношения к теннису. Теннис — просто спусковой крючок. Это что-то внутри вас, с чем вам приходится иметь дело. Это может случиться со всеми — Саша любит теннис, многие игроки любят теннис. Те игроки, которые его не любят, более расслаблены, потому что им все равно, у них другие приоритеты. Но это стреляет в тех, кто его любит. Скажите Саше, чтобы он сделал перерыв. Хотя ему будет трудно это сделать, потому что он с удовольствием играл бы дальше.

Я понимаю, что он чувствует, потому что, как я уже сказал, это тяжело для всех. Это нелегко объяснить, но с этим может столкнуться каждый, поэтому нет смысла объяснять. Я прекрасно его понимаю, мы чувствовали одно и то же. Как ни борись, все равно», — приводит слова Рублева Punto de Break.

Зверев на старте Уимблдона проиграл французу Артуру Риндеркнеху. Рублев 2 июля победил южноафриканца Ллойда Харриса и сыграет с французом Адрианом Маннарино в третьем круге.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
Читайте также
Шевченко заявил, что у Украины есть план на случай возвращения России на международную арену
Бело-голубые насели на угловые, но Осипенко промазал с двух метров, Тюкавин не попал пяткой, и даже удаление не помогло. Что случилось матче «Пари НН» - «Динамо»
«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в гостевом матче РПЛ
Умер один из основателей творческой группы «Митьки» Владимир Шинкарев
Крупный пожар уничтожил около 1 тыс. домов в Малайзии
Астроном рассказал подробности об астероиде Апофис
Россиянам из АХЛ пора возвращаться, но не всем
Россиянам из АХЛ пора возвращаться, но не всем
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Определись полуфиналисты Кубка Гагарина
Определись полуфиналисты Кубка Гагарина
«Торпедо» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» обыграл «Ростов»: видео
«Сочи» обыграл «Ростов»: видео
«Енисей» — «Челябинск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Челябинск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
ЦСКА покидает плей-офф, Рид Буше расторг контракт
ЦСКА покидает плей-офф, Рид Буше расторг контракт
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бетис» — «Брага»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бетис» — «Брага»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Сельта» — «Фрайбург»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Сельта» — «Фрайбург»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
Минчане вылетели, что теперь будет с Квартальновым
Минчане вылетели, что теперь будет с Квартальновым
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бавария» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бавария» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Веснина о поражении Рублева в финале: «Игра Фиса была сегодня на очень высоком уровне»
Рублев — о Фисе: «Пропустить полгода и вернуться на такой уровень — что-то нереальное»
Бросил ракетку и ударил по мячу ногой. Рублев проиграл финал Фису
Рублев уступил Фису в финале турнира в Барселоне
Фритц снялся с «мастерса» в Мадриде
Шелтон стал победителем турнира в Мюнхене
Материалы сюжета: Уимблдон 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Павлюченкова вошла в пятерку лидеров по количеству виннерсов на Уимблдоне
Синнер и Свентек получили по 4 миллиона долларов за победу на Уимблдоне
Шарапова поздравила Синнера с победой на Уимблдоне
«Печальный и мрачный день для тенниса». Впервые «мейджор» выиграли сразу два допингиста
Алькарас — о поражении в финале Уимблдона: «Покидал корт с высоко поднятой головой»
Синнер о победе на Уимблдоне: «Я потерпел тяжелое поражение в Париже, так что сейчас много эмоций»
