Уимблдон-2025, результаты у женщин 2 июля: Соболенко, Павлюченкова и Рахимова в третьем круге, Шнайдер вылетела
В среду, 2 июля, россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Эшлин Крюгер. Камилла Рахимова победила итальянку Ясмин Паолини, Диана Шнайдер уступила француженке Диан Парри.
Белоруска Арина Соболенко победила Марию Боузкову из Чехии.
Уимблдонский турнир проходит с 30 июня по 13 июля в Лондоне.
2 июля, среда
Второй круг
Сонай Картал (Великобритания) — Виктория Томова (Болгария) — 6:2, 6:2
Мэдисон Киз (США, 6) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:4, 6:2
Лаура Зигемунд (Германия) — Лейла Фернандес (Канада, 29) — 6:2, 6:3
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Мария Боузкова (Чехия) — 7:6 (7:4), 6:4
Кристина Букша (Испания) — Донна Векич (Хорватия, 22) — 6:1, 6:3
Аманда Анисимова (США, 13) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:4, 6:3
Элисе Мертенс (Бельгия, 24) — Энн Ли (США) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:2
Далма Галфи (Венгрия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 21) — 7:6 (9:7), 6:1
Линда Носкова (Чехия, 30) — Ева Лис (Германия) — 6:2, 2:6, 6:3
Солана Сьерра (Аргентина, LL) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:7 (7:9), 6:2, 6:1
Диан Парри (Франция, Q) — Диана Шнайдер (Россия, 12) — 6:4, 6:1
Наоми Осака (Япония) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:2
Эмма Радукану (Великобритания) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:3, 6:3
Камилла Рахимова (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 4) — 4:6, 6:4, 6:4
Элина Свитолина (Украина, 14) — Александра Саснович (Белоруссия, Q) — 6:2, 6:4
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Эшлин Крюгер (США) — 7:6 (7:4), 6:4
Уимблдон-2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр