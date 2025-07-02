Теннис
2 июля, 22:35

Уимблдон-2025, результаты у женщин 2 июля: Соболенко, Павлюченкова и Рахимова в третьем круге, Шнайдер вылетела

Диана Шнайдер.
Фото AFP
Матчи второго круга турнира «Большого шлема».

В среду, 2 июля, россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Эшлин Крюгер. Камилла Рахимова победила итальянку Ясмин Паолини, Диана Шнайдер уступила француженке Диан Парри.

Белоруска Арина Соболенко победила Марию Боузкову из Чехии.

Уимблдонский турнир проходит с 30 июня по 13 июля в Лондоне.

2 июля, среда
Второй круг

Сонай Картал (Великобритания) — Виктория Томова (Болгария) — 6:2, 6:2

Мэдисон Киз (США, 6) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:4, 6:2

Лаура Зигемунд (Германия) — Лейла Фернандес (Канада, 29) — 6:2, 6:3

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Мария Боузкова (Чехия) — 7:6 (7:4), 6:4

Кристина Букша (Испания) — Донна Векич (Хорватия, 22) — 6:1, 6:3

Аманда Анисимова (США, 13) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:4, 6:3

Элисе Мертенс (Бельгия, 24) — Энн Ли (США) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:2

Далма Галфи (Венгрия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 21) — 7:6 (9:7), 6:1

Линда Носкова (Чехия, 30) — Ева Лис (Германия) — 6:2, 2:6, 6:3

Солана Сьерра (Аргентина, LL) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:7 (7:9), 6:2, 6:1

Диан Парри (Франция, Q) — Диана Шнайдер (Россия, 12) — 6:4, 6:1

Наоми Осака (Япония) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:2

Эмма Радукану (Великобритания) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:3, 6:3

Камилла Рахимова (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 4) — 4:6, 6:4, 6:4

Элина Свитолина (Украина, 14) — Александра Саснович (Белоруссия, Q) — 6:2, 6:4

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Эшлин Крюгер (США) — 7:6 (7:4), 6:4

Уимблдон-2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

    Паолини — о поражении от Рахимовой на Уимблдоне: «Это трудно принять. Я могла сыграть гораздо лучше»

