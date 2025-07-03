Паолини — о поражении от Рахимовой на Уимблдоне: «Это трудно принять. Я могла сыграть гораздо лучше»

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини прокомментировала поражение от россиянки Камиллы Рахимовой во втором круге Уимблдонского турнира.

Россиянка победила в трех сетах — 4:6, 6:4, 6:4. В прошлом году 29-летняя итальянка дошла до финала турнира.

«Это было тяжело. Я все еще думаю о втором сете. Я могла сыграть гораздо лучше. Она провела отличный матч. Но, честно говоря, я могла бы сыграть лучше. Особенно в плане психологии. Быть более сосредоточенной. Мое внимание все время то приходило, то уходило.

Сейчас я чувствую себя уставшей. Это трудно принять. До этого было два напряженных месяца. Может, мне стоило пропустить первый турнир после «Ролан Гаррос», чтобы немного отдохнуть, но сейчас нет смысла говорить о таких вещах», — приводит слова Паолини The Tennis Letter.

В третьем круге Уимблдона Рахимова встретится с чешкой Линдой Носковой.