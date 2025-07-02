Александра Соснович и Элина Свитолина сыграют во втором круге Уимблдона 2025

Белорусская теннисистка Александра Соснович и украинка Элина Свитолина сыграют во втором круге Уимблдона в среду, 2 июля. Матч пройдет на корте 12 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 18.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В Белоруссии матчи Уимблдона 2025 покажет канал «Беларусь 5». Ежедневно вниманию телезрителей будет представлено до трех матчей в режиме реального времени.

31-летняя Соснович — 107-я ракетка мира. На старте турнира Александра обыграла российскую теннисистку, представляющую Францию, Варвару Грачеву (6:4, 6:7, 7:6).

30-летняя Свитолина занимает 13-е место в рейтинге WTA. В первом круге Элина выиграла у венгерки Анны Бондарь (6:3, 6:1).