Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

2 июля 2025, 17:40

Александра Соснович — Элина Свитолина: смотреть трансляцию матча Уимблдона

Александра Соснович и Элина Свитолина сыграют во втором круге Уимблдона 2025
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Белорусская теннисистка Александра Соснович и украинка Элина Свитолина сыграют во втором круге Уимблдона в среду, 2 июля. Матч пройдет на корте 12 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 18.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В Белоруссии матчи Уимблдона 2025 покажет канал «Беларусь 5». Ежедневно вниманию телезрителей будет представлено до трех матчей в режиме реального времени.

Следить за ходом встречи по геймам и за результатом игры Соснович — Свитолина можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

31-летняя Соснович — 107-я ракетка мира. На старте турнира Александра обыграла российскую теннисистку, представляющую Францию, Варвару Грачеву (6:4, 6:7, 7:6).

30-летняя Свитолина занимает 13-е место в рейтинге WTA. В первом круге Элина выиграла у венгерки Анны Бондарь (6:3, 6:1).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Уимблдон
Элина Свитолина
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Соболенко вышла в третий круг Уимблдона

Самсонова и Меличар обыграли дуэт Блинкова/Юэ в первом круге Уимблдона

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости