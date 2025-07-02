Александра Соснович — Элина Свитолина: смотреть трансляцию матча Уимблдона
Белорусская теннисистка Александра Соснович и украинка Элина Свитолина сыграют во втором круге Уимблдона в среду, 2 июля. Матч пройдет на корте 12 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 18.30 по московскому времени.
В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
В Белоруссии матчи Уимблдона 2025 покажет канал «Беларусь 5». Ежедневно вниманию телезрителей будет представлено до трех матчей в режиме реального времени.
Следить за ходом встречи по геймам и за результатом игры Соснович — Свитолина можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».
31-летняя Соснович — 107-я ракетка мира. На старте турнира Александра обыграла российскую теннисистку, представляющую Францию, Варвару Грачеву (6:4, 6:7, 7:6).
30-летняя Свитолина занимает 13-е место в рейтинге WTA. В первом круге Элина выиграла у венгерки Анны Бондарь (6:3, 6:1).