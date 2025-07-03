Рублев: «Сейчас теннис другой. Теперь все знают, как подавать со скоростью 200 км»

Российский теннисист Андрей Рублев поделился мнением о том, что многие «сеяные» игроки неожиданно проиграли на старте Уимблдона-2025.

«Это заставляет меня чувствовать, что я не одинок. Сейчас теннис другой, уровень другой. Теперь все знают, как бить по мячу. Каждый может быть опасен. Все знают, как подавать со скоростью больше 200 км в час. Теперь речь идет скорее о том, кто более стабилен, более сосредоточен, кто лучше подготовлен. Раньше был большой разрыв между уровнем игроков.

Даже три года назад, когда я играл с Ллойдом во втором круге Уимблдона, у меня было ощущение, что если я сосредоточен, то у него нет шансов. Сейчас у меня было ощущение, что, даже если я полностью сконцентрирован, победить его будет сложно. Уровень другой», — приводит слова Рублева Punto de Break.

В этом году в первом круге Уимблдона вылетели 13 сеяных мужчин и 10 женщин. Впервые в Открытой эре (с 1968 года) на турнире «Большого шлема» 8 игроков из топ-10 посева выбыли на старте.