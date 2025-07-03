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3 июля 2025, 01:21

Рахимова — о победе над Паолини: «Я заслужила это. Я очень много работала»

Ана Горшкова
Корреспондент

Российская теннисистка Камилла Рахимова прокомментировала победу над итальянкой Ясмин Паолини (4:6, 6:4, 6:4) во втором круге Уимблдона.

«Я заслужила эту победу. Я очень много работала ради такого результата, очень рада выйти в третий круг и с нетерпением жду следующего матча. После первого сета было непросто, но я поняла, что если во втором сете начну играть с первого же мяча, то шансы могут появиться», — сказала Рахимова после матча.

Камилла Рахимова.Рахимова — героиня дня на Уимблдоне! Россиянка выбила грозную Паолини и прошла в третий круг

В третьем круге турнира «Большого шлема» 23-летняя Рахимова сыграет с чешкой Линдой Носковой.

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Уимблдон
Камилла Рахимова
Ясмин Паолини
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