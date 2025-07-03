Теннис
3 июля, 00:30

Уимблдон-2025, результаты матчей у мужчин 2 июля: Хачанов, Рублев и Алькарас вышли в третий круг

Андрей Рублев.
Фото Reuters
Матчи второго круга турнира «Большого шлема».

В среду, 2 июля россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в третий круг. Рублев победил Ллойда Харриса из ЮАР, а Хачанов — Синтаро Мотидзуки из Японии.

Также в третий круг прошел испанец Карлос Алькарас, который выиграл у британца Оливера Тарвета.

Уимблдонский турнир проходит с 30 июня по 13 июля в Лондоне.

2 июля, среда
Второй круг

Николас Харри (Чили, Q) — Лернер Тин (США) — 6:2, 6:2, 6:3

Кэмерон Норри (Великобритания) — Фрэнсис Тиафо (США, 12) — 4:6, 6:4, 6:3, 7:5

Адриан Маннарино (Франция, Q) — Валентин Ройе (Франция, Q) — 6:4, 6:4, 5:7, 7:6 (7:1)

Жоау Фонсека (Бразилия) — Дженсон Бруксби (США) — 6:4, 5:7, 6:2, 6:4

Карен Хачанов (Россия, 17) — Синтаро Мотидзуки (Япония, Q) — 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 6:3, 6:4

Андрей Рублев (Россия, 14) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:3

Нуну Боржеш (Португалия) — Билли Харрис (Великобритания) — 6:3, 6:4, 7:6 (9:7)

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Оливер Тарвет (Великобритания, Q) — 6:1, 6:4, 6:4

Джордан Томпсон (Австралия) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 7:5, 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:4

Маттиа Беллуччи (Италия) — Иржи Легечка (Чехия, 23) — 7:6 (7:4), 6:1, 7:5

Камиль Майхшак (Польша) — Итан Куинн (США) — 6:1, 6:4, 6:3

Тэйлор Фритц (США, 5) — Габриэль Диалло (Канада) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:0), 4:6, 6:3

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:3, 6:7 (9:11) — матч прерван

Артур Фери (Великобритания) — Лучано Дардери (Италия) — 4:6, 3:6 — матч прерван

Кристьян Гарин (Чили) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:3, 3:6, 6:7 (3:7) — матч прерван

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Алехандро Давидович-Фокина (Ипания) — 1:6, 6:4, 3:6, 5:5 — матч прерван

Уимблдон-2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

Уимблдон
Материалы сюжета: Уимблдон 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Павлюченкова вошла в пятерку лидеров по количеству виннерсов на Уимблдоне
Синнер и Свентек получили по 4 миллиона долларов за победу на Уимблдоне
Шарапова поздравила Синнера с победой на Уимблдоне
«Печальный и мрачный день для тенниса». Впервые «мейджор» выиграли сразу два допингиста
Алькарас — о поражении в финале Уимблдона: «Покидал корт с высоко поднятой головой»
Синнер о победе на Уимблдоне: «Я потерпел тяжелое поражение в Париже, так что сейчас много эмоций»
