Швеция обыграла Финляндию в матче за третье место МЧМ-2020

Молодежная сборная Швеции обыграла команду Финляндии со счетом 3:2 в матче за третье место МЧМ-2020. Это шестая бронзовая награда шведов в истории турнира. В последний раз они становились третьими в 2010 году.

В составе победителей по шайбе забросили Расмус Сандин, Самуэль Фагемо и Линус Эберг, его гол стал победным в этой встрече. У финнов забивали Патрик Пуйстола и Матиас Маччелли.

Напомним, что команда Финляндии в прошлом году выиграла турнир.

Молодежный чемпионат мира-2020

Матч за третье место

Швеция U20 — Финляндия U20 — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

Голы: Пуйстола — 5 (Ноусиайнен, Танус), 8:22 — 0:1. Сандин — 3 (бол., Лундквист, Фагемо), 12:08 — 1:1. Маччелли — 2, 19:00 — 1:2. Фагемо — 8 (Хегландер, Гиннинг), 30:34 — 2:2. Эберг — 2 (Нессен), 33:19 — 3:2.

Вратари: Альнефельт — Аннунен (58:53).

Броски: 26 (10+12+4) — 34 (13+10+11).

Штраф: 10 — 16.

Судьи: Кэмпбелл, Лоуренс.

5 января. Острава. Ostravar Arena.