США и Чехия встретятся в полуфинале молодежного чемпионата мира

Сборные США и Чехии встретятся в матче полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею в ночь на воскресенье, 5 января. Игра пройдет на стадионе «Канадиан Тайер Центр» в Оттаве, стартовое вбрасывание состоится в 3.30 по московскому времени.

Российские каналы не показывают молодежный чемпионат мира. Прямая трансляция доступна на YouTube-канале ИИХФ или в тематических группах соцсети «ВКонтакте» (например, на этой странице).

Ключевые события игры США — Чехия можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Сборная США является действующим чемпионом мира среди молодежных команд. На МЧМ-2025 звездно-полосатые заняли первое место в группе А и в четвертьфинале обыграли Швейцарию (7:2). Чехи заняли второе место в группе В, в четвертьфинале победили хозяйку турнира Канаду (4:3).