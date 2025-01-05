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Сегодня, 01:30

США — Чехия: онлайн-трансляция полуфинала МЧМ 2025

США и Чехия встретятся в полуфинале молодежного чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Сборные США и Чехии встретятся в матче полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею в ночь на воскресенье, 5 января. Игра пройдет на стадионе «Канадиан Тайер Центр» в Оттаве, стартовое вбрасывание состоится в 3.30 по московскому времени.

Российские каналы не показывают молодежный чемпионат мира. Прямая трансляция доступна на YouTube-канале ИИХФ или в тематических группах соцсети «ВКонтакте» (например, на этой странице).

Ключевые события игры США — Чехия можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Сборная США является действующим чемпионом мира среди молодежных команд. На МЧМ-2025 звездно-полосатые заняли первое место в группе А и в четвертьфинале обыграли Швейцарию (7:2). Чехи заняли второе место в группе В, в четвертьфинале победили хозяйку турнира Канаду (4:3).

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